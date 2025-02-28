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Abdullah Öcalan’ın Tarihi Mesajı Sonrasında Kim Ne Dedi?

Abdullah Öcalan’ın Tarihi Mesajı Sonrasında Kim Ne Dedi?

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 08:44

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında İmralı’ya yaptığı çağrı ile başlayan süreç dün canlı yayında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının DEM Partili yetkililer tarafından okunmasıyla devam etti. 

İmralı’ya yapılan ziyaretler ve görüşmeler sonunda Abdullah Öcalan, kendi el yazısıyla yazdığı mektupla “Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir” dedi. Bu önemli gelişme sadece Türkiye’de değil dünyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

Peki PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bu tarihi çağrısına kim nasıl yaklaştı, hangi yorumu yaptı? 

İşte Abdullah Öcalan’ın yaptığı tarihi çağrı sonrasında yaşananlar…

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:

'Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:

'Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik kardeşlik ve dayanışma vardır'

CHP Genel başkanı Özgür Özel:

CHP Genel başkanı Özgür Özel:

'Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz.

Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz.

Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise, otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.

Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız.'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

'Milli gurur ve şuur sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, endişeyle, şüpheyle ama en çok da öfkeyle, 50 bin insanımızın katili, müebbet hükümlüsü cani başının mektubunu bekleyecek kadar şirazeden çıkmış bir iktidarın, organize bir delirmişliğin tasallutu altındayız.

Tarihe not düşmek isterim ki; bu süreç kirli bir pazarlığın, bir o kadar kirli ürünüdür. Türkiye, tek adamın makam ve unvan hırsıyla, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir. Aziz milletim, Türk devleti uzun süredir bir iddianın arkasındadır. Buna göre; Suriye’nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütü, aslında PKK’nın ta kendisidir. Nitekim bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ABD ve Avrupa Birliği’ne seslenerek: 'PYD/YPG, PKK’nın kendisidir. PKK’ya terör örgütü deyip, YPG’ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür' demiştir.

Bu gerçekten hareketle bugün sergilenen kirli oyunda, hükümlü teröriste yaptırılan çağrı, yalnızca PKK’ya, yazıhanesini Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Daha önce Cumhuriyet Bayramı’nda, Suriye’nin kuzeyine geçirdikleri teröristlerle mücadele etmek zorunda kalan bu iktidar, anlaşılan o ki, bugün aynı ihanetin yeni versiyonunu yürürlüğe koymuştur. Bu oyunun mimarları, kiminle hangi pazarlıkları yaptıklarını, 'asla izin vermeyiz' dedikleri Suriye’nin kuzeyindeki devletleşmeye dair ne düşündüklerini izah etmek zorundadırlar.

Bu, milletimize karşı namus borçlarıdır. Bugüne kadar bu sürecin sonuçlarının ne olacağıyla yüzleşmemiş olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum ve umuyorum ki; bugün televizyonlarda yayınlanan, teröristbaşı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında, binlerce şehidimizi düşünmüşler, uzuvlarından mahrum bırakılmış binlerce gazimizi gözlerinin önüne getirmişlerdir.

Ve onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acılara, bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle, şu an yaşadıkları derin acıyı anlamışlardır. Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar, PKK’yı lağvetme kılıfıyla, aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır.

Ezcümle, hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu süreç, millet tanımıyla oynayarak, ömür boyu başkanlık pazarlığıdır. Ve başka bir amaca da matuf değildir. Emin olun, iktidardakilerin de bunu elde etmek için söylemeyecekleri yalan, veremeyecekleri iç ve dış taviz bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye diye çıkılan yolun sonunda, terör devletleşecektir. PKK ismi lağvedilip, PYD/YPG terör devleti kurulacaktır.

Şunu özellikle milletimizin takdirine sunmak isterim; binlerce evladımızın hayatına mal olmuş, alçakça bir terör sürecinin finaline, 'Onurlu çıkış' demek, onursuzluğun ta kendisidir. Teröristler makbul olurken, Türk olmak terörist anlamına gelecektir.

Gazeteciler, parti genel başkanları, genç teğmenlerimiz, iş dünyamız... Hepsi, bu girilen yolun ilk kurbanlarıdır.

Eğer buna dur diyemezsek, İmralı teröristleri hür, Cumhuriyet vatandaşları tutsak olacaktır.Hukuksuzluk ve yoksulluk cehennemi genişleyecekVe bir federasyon cehennemine evrilecektir.

Geldiğimiz noktada, tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak, çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün sözde kendini feshiyle olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin, emin olunuz ki bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur.

Gün, bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla, mücadele günüdür.

Ülkesini seven her bir kardeşime, 20 Ekim 1927’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği vazifeyi hatırlatıyorum: 'Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet, ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı; İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır.'

Ya hep birlikte oturup bu gölge oyununa seyirci kalacak, ve Cumhuriyetin ebediyen elimizden gitmesine razı olacağız; ya da şerefli Türk vatandaşları olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar koruyacağız. Aziz milletimi saygıyla selamlarım.'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını fesh etmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini fesh etmesini bekliyoruz'

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

“Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir.”

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu:

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu:

Terör örgütü silah bırakacaksa, cumhuriyet savcılarımıza teslim olurlar, suç kaydı için silahları incelemeye alınır ve haklarında gerekli soruşturma/kovuşturma tesis edilir. Türk devletinin hukuk içindeki çalışma yöntemi budur. Milletimiz yeni bir Habur rezaleti yaşamak istemiyor. Genel Başkanımız Ümit Özdağ, Silivri Cezaevinde, bizler burada ve vatanın her köşesinde 'Cumhuriyetimizi savunmaya' devam edeceğiz ve bu yıkıcı süreci baltalayacağız'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi, iktidara geldikleri ilk günden itibaren barış için zemin hazırlayan açık bir vizyon ortaya koydular. Bu çabalarını saygı ve takdirle karşılıyoruz'

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani:

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani:

“Bu çağrıyı hep birlikte kabul etmeli ve barışa ulaşmak için pratik adımları hızla atmalıyız. Kürtler ve Türkler arasındaki ortak yaşamı ve kardeşliği güçlendirecek her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim:

PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim:

“Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK’ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik ‘kararı kongrede siz alın’ diyor. Şimdi Türkiye’nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir.”

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SDG lideri Mazlum Abdi:

SDG lideri Mazlum Abdi:

Abdi, Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' kaydetti. Abdi SDG’nin silah bırakmayacaklarını açıkça dile getirdi.

Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks:

Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks:

Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks, söz konusu çağrıyı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bağlamında değerlendirip, 'Bu aynı zamanda Almanya-Türkiye ilişkilerini de kurtaracaktır,' dedi. İnternet sitesinde görüşlerini kaleme alan Lucks, 'PKK kurucusu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, bugünü yeni Türk-Kürt barış sürecinde bir dönüm noktası haline getirebilir,' diye yazdı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor:

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor:

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor , Öcalan'ın çağrısının 'memnuniyetle karşılanan tarihi bir adım olduğunu' söyledi. Amor bu girişimi, 'Türkiye'deki Kürt meselesini diyalog ve uzlaşı temelinde, barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturacak, potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktası,' şeklinde yorumladı. 'Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Türkiye'deki Kürt meselesini diyalog ve uzlaşı temelinde, barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturacak potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır,' ifadelerini kullandı.

CNN International:

CNN International:

ABD merkezli CNN International, 'Yapılan açıklamaya göre, Abdullah Öcalan tarihi bir hamleyle partisinden 'silah bırakmasını' ve kendisini feshetmesini istedi' diyerek, Türkiye'de on yıllardır süren terörün ortadan kalkabileceğini yazdı.

Haberde, 'Öcalan, PKK'dan silah bırakmalarını ve grubu feshetmelerini isteyerek Türkiye ile on yıllardır süren ve en az 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen çatışmayı sona erdirme olasılığını gündeme getirdi' denildi.

İngiliz basını:

İngiliz basını:

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, çağrıyı 'Öcalan, Ankara ile 40 yıllık çatışmasını sona erdirebilecek ve bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilecek bir hareketle, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu' sözleriyle duyurdu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian ise, 'Türkiye ve Orta Doğu'yu sarsabilecek büyük bir değişimle, grubun silahsızlanması çağrısında bulunduğunu' yazdı.

Haberde 'Öcalan'ın, 40 yıllık savaşın ardından verdiği mesajın geniş kapsamlı etkileri olacağının' altı çizildi.

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Alman basını (BİLD)

Alman basını (BİLD)

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, manşet olarak verdiği habere 'Öcalan PKK'yı dağıtmak istiyor' başlığını attı. Fransa merkezli Euronews ise, teröristbaşı Öcalan'ın örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptığını yazdı. Haberde herhangi bir yorumda bulunulmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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