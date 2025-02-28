Abdullah Öcalan’ın Tarihi Mesajı Sonrasında Kim Ne Dedi?
Abdullah Öcalan’ın Tarihi Mesajı Sonrasında Kim Ne Dedi?
Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında İmralı’ya yaptığı çağrı ile başlayan süreç dün canlı yayında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının DEM Partili yetkililer tarafından okunmasıyla devam etti.
İmralı’ya yapılan ziyaretler ve görüşmeler sonunda Abdullah Öcalan, kendi el yazısıyla yazdığı mektupla “Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir” dedi. Bu önemli gelişme sadece Türkiye’de değil dünyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Peki PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bu tarihi çağrısına kim nasıl yaklaştı, hangi yorumu yaptı?
İşte Abdullah Öcalan’ın yaptığı tarihi çağrı sonrasında yaşananlar…
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:
CHP Genel başkanı Özgür Özel:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani:
Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani:
PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim:
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SDG lideri Mazlum Abdi:
Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks:
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor:
CNN International:
İngiliz basını:
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Alman basını (BİLD)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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