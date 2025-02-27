İsmail Saymaz, Öcalan'ın Mektubundaki Şifreleri Çözdü
İsmail Saymaz, Öcalan'ın Mektubundaki Şifreleri Çözdü
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması sonrası dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. O açıklamalardan birini de gazeteci İsmail Saymaz yaptı. Saymaz, PKK Abdullah Öcalan'ın mektubundaki şifreleri çözdü.
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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.
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Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
Mektubun okunması sonrası gündeme çok sayıda açıklama geldi. Gazeteci İsmail Saymaz ise İmralı'dan gelen notun anlamını kamuoyuyla paylaştı.
Saymaz, Öcalan'ın mektubu hakkında şu ifadeleri kullandı:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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