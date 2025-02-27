onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsmail Saymaz, Öcalan'ın Mektubundaki Şifreleri Çözdü

İsmail Saymaz, Öcalan'ın Mektubundaki Şifreleri Çözdü

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 19:38

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması sonrası dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. O açıklamalardan birini de gazeteci İsmail Saymaz yaptı. Saymaz, PKK Abdullah Öcalan'ın mektubundaki şifreleri çözdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan mektubunda, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' dedi.

Mektubun okunması sonrası gündeme çok sayıda açıklama geldi. Gazeteci İsmail Saymaz ise İmralı'dan gelen notun anlamını kamuoyuyla paylaştı.

Mektubun okunması sonrası gündeme çok sayıda açıklama geldi. Gazeteci İsmail Saymaz ise İmralı'dan gelen notun anlamını kamuoyuyla paylaştı.

Saymaz, Öcalan'ın mektubu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Saymaz, Öcalan'ın mektubu hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Görüştüğüm DEM Partililere göre bu not 3 boyutlu:

1-Cezaevindeki PKK'larla ilgili infaz düzenlemesi,

2-Dağdakilerin sivil hayata dönüşü,

3-Kürtlerin kimlikleri ve DEM Partili belediyelerle ilgili hukuki güvence.

Süreç için bu 3 noktanın şart olduğunu belirttiler.'

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın