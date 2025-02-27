'Mikrofon' Detayı Dikkat Çekti: Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı?

Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Ayrıca İmralı'daki hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ile Veysi Aktaş da görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta yer aldı.