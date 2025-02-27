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'Mikrofon' Detayı Dikkat Çekti: Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı?

'Mikrofon' Detayı Dikkat Çekti: Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 22:32

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edildi. İmralı Cezaevi’nden paylaşılan fotoğraftaki yaka mikrofonu dikkat çekerken, akıllara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması geldi. Bakan Tunç, görüşmeden önce yaptığı açıklamada 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' demişti.

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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.

Açıklamadan dakikalar önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü.

Açıklamadan dakikalar önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü.

Video kayıtları sırasında konuşan kişinin sesinin yakından kaydedilmesi için kullanılan 'yaka' tipi siyah bir mikrofonun fotoğrafta görülmesi, 'görüntülü kayıt alındı' iddialarını beraberinde getirdi.

Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. Ayrıca İmralı'daki hükümlüler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ile Veysi Aktaş da görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta yer aldı.

Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti.

Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti.

Görüşme sonrası sadece bir toplu fotoğraf yayınlandı. DEM Parti yetkilileri ise İmralı heyetinden isimler görüntülü mesaj iddiasıyla ilgili yorum yapamayacaklarını söyledi.

Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" denilmişti.

Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" denilmişti.

Buna karşılık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' diyerek çıkan tartışmalara son vermişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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