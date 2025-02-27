'Mikrofon' Detayı Dikkat Çekti: Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı?
'Mikrofon' Detayı Dikkat Çekti: Öcalan’ın Çağrısı Kayıt Altına mı Alındı?
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma çağrısının kendi sesi ve görüntüsüyle kayıt altına alındığı iddia edildi. İmralı Cezaevi’nden paylaşılan fotoğraftaki yaka mikrofonu dikkat çekerken, akıllara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması geldi. Bakan Tunç, görüşmeden önce yaptığı açıklamada 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' demişti.
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün İmralı Adası'ndaki cezaevinde üçüncü kez görüştü.
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Açıklamadan dakikalar önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın 11 yıl sonra ilk kez fotoğrafı yayımlandı. İmralı'da çekilen fotoğrafta masanın ortasında oturan Öcalan’ın tam önünde küçük bir mikrofon olduğu görüldü.
Görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a gelerek, Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
Tarihi çağrının ardından terör örgütüne yakın kaynaklar, Öcalan’ın hazırladığı metni İmralı'da bizzat okuduğunu, bu sırada video kaydı yapıldığını ancak bu kaydın DEM heyetiyle paylaşılmadığını iddia etti.
Öcalan’ın çağrısı için "görüntülü olmadığı takdirde inandırıcı olmayacağı" denilmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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