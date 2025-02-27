CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama
CHP lideri Özgür Özel, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili, 'Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz' dedi.
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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.
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Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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