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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 21:37

CHP lideri Özgür ÖzelTerör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili, 'Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz' dedi.

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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. 4 saat süren görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de açıklama yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan mektubunda, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.

Toplantıda Öcalan'ın yazılı mesajının okunduğu basın toplantısı değerlendirilecek. CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz.

Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve on binlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz. Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise, otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.

Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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