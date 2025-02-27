Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"
Öcalan'dan gelen 'silah bırakma' çağrısı sonrası Habertürk ana haber sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan ilginç bir talep geldi. Canlı yayında konuşan Ersoy, Bahçeli'nin 'Öcalan silah bırakarak mecliste konuşmalıdır' sözlerine hatırlatarak, Bahçeli'ye Nobel Ödülü verilmesi gerektiğini vurguladı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' demişti.
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Bahçeli'nin açıklaması günlerce tartışılmıştı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün yaşanan gelişmeler sonrası Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı.
"Dünyanın en prestijli ödülü Nobel'' diyen Ersoy Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandı:
Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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