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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 21:08

Öcalan'dan gelen 'silah bırakma' çağrısı sonrası Habertürk ana haber sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan ilginç bir talep geldi. Canlı yayında konuşan Ersoy, Bahçeli'nin 'Öcalan silah bırakarak mecliste konuşmalıdır' sözlerine hatırlatarak, Bahçeli'ye Nobel Ödülü verilmesi gerektiğini vurguladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Grubu Toplantısı'nda Öcalan'a hitaben "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' demişti.

Bahçeli'nin açıklaması günlerce tartışılmıştı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün yaşanan gelişmeler sonrası Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı.

Bahçeli'nin açıklaması günlerce tartışılmıştı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün yaşanan gelişmeler sonrası Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı.

Ersoy, canlı yayında, 'Bazı zamanlar o kadar yoğun, haber bültenlerinde şehit haberleri verdik ki, ki son dönemlerde bunlar yok. Bazı zamanlar bu terör belası ve sorunu, başka devletlerin aparatı haline getirilerek; bir gün Rusya'nın, bir gün ABD'nin,vs. bütün Kürt halkının canını yakan, kendi içlerinde de onları parçalayan bir sürece dönüştü ki. O yüzden, bu tarihi çağrı, hem Türkiye'de, hem Suriye'de, hem Irak'ta başka yankılar oluşturacak bir çağrı' diye konuştu.

"Dünyanın en prestijli ödülü Nobel'' diyen Ersoy Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en prestijli ödülü Nobel'' diyen Ersoy Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Şimdi biz neden, böylesine büyük bir hikayenin sonunda bunun bitmesine yol açacak büyük adımı, büyük de risk alarak attığı için, bizim artık bir arada olmamıza atıf yapan, çağrıyı yapan, büyük cümleler kurmasyla, neden Nobel Barış Ödülü, sayın Bahçeli'ye verilmesin? Neden bu teklif edilmesin?'

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan mektubunda, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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