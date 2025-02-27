Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: ''Bahçeli Nobel'e Aday Gösterilsin"

Ersoy, canlı yayında, 'Bazı zamanlar o kadar yoğun, haber bültenlerinde şehit haberleri verdik ki, ki son dönemlerde bunlar yok. Bazı zamanlar bu terör belası ve sorunu, başka devletlerin aparatı haline getirilerek; bir gün Rusya'nın, bir gün ABD'nin,vs. bütün Kürt halkının canını yakan, kendi içlerinde de onları parçalayan bir sürece dönüştü ki. O yüzden, bu tarihi çağrı, hem Türkiye'de, hem Suriye'de, hem Irak'ta başka yankılar oluşturacak bir çağrı' diye konuştu.