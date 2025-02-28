AKP'li Ömer Çelik'ten Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: ''Pazarlık Söz Konusu Değil''
AKP'li Ömer Çelik'ten Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: ''Pazarlık Söz Konusu Değil''
İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili, 'PKK, hangi adla olursa olsun Irak’ta ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla silah bırakmalıdır. ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir' dedi.
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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.
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Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik yaptığı silah bırakma ve terör örgütünü feshetme çağrısına ilişkin, “Artık 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma zamanıdır.” dedi.
"Bugün, Türk siyasi tarihinin karanlık tarihlerinden birinin 28 Şubat’ın yıldönümü. Demokrasi mücadelesine önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz'' diyen Çelik’in açıklamaları şöyle:
Konuya ilişkin bir pazarlığın söz konusu olmadığını da açıklayan AKP'li Çelik, son olarak şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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