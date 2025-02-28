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AKP'li Ömer Çelik'ten Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: ''Pazarlık Söz Konusu Değil''

AKP'li Ömer Çelik'ten Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: ''Pazarlık Söz Konusu Değil''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.02.2025 - 15:53

İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili, 'PKK, hangi adla olursa olsun Irak’ta ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla silah bırakmalıdır. ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir' dedi.

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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan mektubunda, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik yaptığı silah bırakma ve terör örgütünü feshetme çağrısına ilişkin, “Artık 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma zamanıdır.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik yaptığı silah bırakma ve terör örgütünü feshetme çağrısına ilişkin, “Artık 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma zamanıdır.” dedi.

Çelik, “Bu çerçevede, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir.” diye konuştu.

"Bugün, Türk siyasi tarihinin karanlık tarihlerinden birinin 28 Şubat’ın yıldönümü. Demokrasi mücadelesine önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz'' diyen Çelik’in açıklamaları şöyle:

"Bugün, Türk siyasi tarihinin karanlık tarihlerinden birinin 28 Şubat’ın yıldönümü. Demokrasi mücadelesine önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz'' diyen Çelik’in açıklamaları şöyle:

''Bu belge sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olarak imzasını taşıyor. Verdiği o büyük mücadelenin sonunda sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olarak 28 Şubat’ı hayata geçiren bütün genelge, talimatlar, eylem planı, tüm belgeleri o büyük mücadelenin arkasından bu imzayla bertaraf etmiştir.Dünden beri gündem, PKK terör örgütünün silahları bırakması ve lağvedilmesiyle ilgili gündem. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemden itibaren yasakların kalkması, milletimizin üzerine kurulmuş vesayet tuzaklarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın kimliklerinin, hak ve hürriyetlerinin baskı altına alınması karşısında ortaya koyduğu iradenin sembol niteliğinde konuşmaları vardır.

Bundan bir tanesi 12 Ağustos 2005’te sayın cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır’da yapılan konuşmadır. O konuşmada, “Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur.” diye ifade etmişlerdir. Bu ifade meseleyi sadece bir etnik mesele olarak ele almamakta, meselelerin çözümünün Türkiye’nin bütününü ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade etmektedir.

Kürt sorunu da baş örtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.''

Konuya ilişkin bir pazarlığın söz konusu olmadığını da açıklayan AKP'li Çelik, son olarak şunları söyledi:

Konuya ilişkin bir pazarlığın söz konusu olmadığını da açıklayan AKP'li Çelik, son olarak şunları söyledi:

''Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir.

Şöyle bir konu gündeme getiriliyor; ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Milletimizin değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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