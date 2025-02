AKP'li Ömer Çelik'ten Öcalan'ın Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: ''Pazarlık Söz Konusu Değil''

''Bu belge sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olarak imzasını taşıyor. Verdiği o büyük mücadelenin sonunda sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olarak 28 Şubat’ı hayata geçiren bütün genelge, talimatlar, eylem planı, tüm belgeleri o büyük mücadelenin arkasından bu imzayla bertaraf etmiştir.Dünden beri gündem, PKK terör örgütünün silahları bırakması ve lağvedilmesiyle ilgili gündem. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemden itibaren yasakların kalkması, milletimizin üzerine kurulmuş vesayet tuzaklarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın kimliklerinin, hak ve hürriyetlerinin baskı altına alınması karşısında ortaya koyduğu iradenin sembol niteliğinde konuşmaları vardır.

Bundan bir tanesi 12 Ağustos 2005’te sayın cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır’da yapılan konuşmadır. O konuşmada, “Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur.” diye ifade etmişlerdir. Bu ifade meseleyi sadece bir etnik mesele olarak ele almamakta, meselelerin çözümünün Türkiye’nin bütününü ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade etmektedir.

Kürt sorunu da baş örtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.''