Yasak Aşkı Başına Bela Oldu: Açığa Alındı
Yasak Aşkı Başına Bela Oldu: Açığa Alındı
Yasak aşkı nedeniyle açığa alındı. Antalya'da, Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda herkesin konuştuğu olay gündeme düştü. HSK müfettişi ile zabit katibi arasındaki yasak aşk skandalı dikkat çekti.
Ekran Haber'in özel haberine göre, Olayın duyulması sonrası harekete geçen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, müfettişi açığa aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli zabıt katibi H.K.'nin, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda görev yapan müfettiş B.B. ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
H.K.'nin davranışlarından şüphelenen eş, durumu eşinin kardeşiyle paylaşarak takibe başladı. Takip sonucunda H.K.’nin bir erkekle eve girdiğini tespit eden eşi, olayı kayıt altına aldı.
Olayın duyulması sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un onayıyla müfettiş B.B. hakkında inceleme izni verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın