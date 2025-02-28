Yasak Aşkı Başına Bela Oldu: Açığa Alındı

Ekran Haber'in özel haberine göre, evde müfettiş B.B. ile H.K.’yi uygunsuz halde yakalayan eş, bu durumu belgeleyerek boşanma davası açtı. Dava dosyasına, müfettiş B.B. ile H.K'nin WhatsApp yazışmaları ve fotoğrafları delil olarak eklendi.