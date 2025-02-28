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Yasak Aşkı Başına Bela Oldu: Açığa Alındı

Yasak Aşkı Başına Bela Oldu: Açığa Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.02.2025 - 13:56

Yasak aşkı nedeniyle açığa alındı. Antalya'da, Hâkimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda herkesin konuştuğu olay gündeme düştü. HSK müfettişi ile zabit katibi arasındaki yasak aşk skandalı dikkat çekti. 

Ekran Haber'in özel haberine göre, Olayın duyulması sonrası harekete geçen Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, müfettişi açığa aldı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli zabıt katibi H.K.'nin, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda görev yapan müfettiş B.B. ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli zabıt katibi H.K.'nin, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu’nda görev yapan müfettiş B.B. ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi.

H.K.'nin davranışlarından şüphelenen eş, durumu eşinin kardeşiyle paylaşarak takibe başladı. Takip sonucunda H.K.’nin bir erkekle eve girdiğini tespit eden eşi, olayı kayıt altına aldı.

H.K.'nin davranışlarından şüphelenen eş, durumu eşinin kardeşiyle paylaşarak takibe başladı. Takip sonucunda H.K.’nin bir erkekle eve girdiğini tespit eden eşi, olayı kayıt altına aldı.

Ekran Haber'in özel haberine göre, evde müfettiş B.B. ile H.K.’yi uygunsuz halde yakalayan eş, bu durumu belgeleyerek boşanma davası açtı. Dava dosyasına, müfettiş B.B. ile H.K'nin WhatsApp yazışmaları ve fotoğrafları delil olarak eklendi.

Olayın duyulması sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un onayıyla müfettiş B.B. hakkında inceleme izni verdi.

Olayın duyulması sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un onayıyla müfettiş B.B. hakkında inceleme izni verdi.

Soruşturma kapsamında mahkemeye sunulan deliller dosyaya eklenirken, müfettiş B.B. hakkında resmi soruşturma başlatıldı. HSK İkinci Dairesi’nin aldığı karar doğrultusunda müfettiş B.B. açığa alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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