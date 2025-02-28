Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Hamle: ''Vatandaşlık Tanımı Gözden Geçirilebilir'’
Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Hamle: ''Vatandaşlık Tanımı Gözden Geçirilebilir'’
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı öncesi AKP'li Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni anayasanın bir an önce yapılması gerektiğini açıklayan Binali Yıldırım, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalı' dedi.
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.
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Bu gelime öncesi açıklamalarda bulunan AKP'li Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Sivil anayasa yapım süreçlerinin ele alındığı programda konuşan Yıldırım, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nda, 23 kez değişiklik olduğunu, 177 maddesinin 135’inin değiştiğini açıkladı.
"Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler diyorlar ki anadil konusu hallolsun. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür'' diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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