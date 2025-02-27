Erdoğan'dan Dikkat Çeken Gece Yarısı Atamaları
Erdoğan'dan Dikkat Çeken Gece Yarısı Atamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'den gece yarısı atama kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.
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Yeni atamalar Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki yeni isim getirildi.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararları şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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filoya yeni maybach arabalar alınacağını müjdeleyen haber.
ikisinin de mk.. cümleten hayırlı geceler gençler
hepte geceyarısı, fazla kırmızı noktalı film izlerken daha bir ekzantirik mi oluyor bu işler ?