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Erdoğan'dan Dikkat Çeken Gece Yarısı Atamaları

Erdoğan'dan Dikkat Çeken Gece Yarısı Atamaları

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.02.2025 - 00:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'den gece yarısı atama kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı.

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Yeni atamalar Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Yeni atamalar Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki yeni isim getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmalığına iki yeni isim getirildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararları şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan yeni atamalara göre, Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Zafer Demircan ve Zübeyir Çalışan atandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

filoya yeni maybach arabalar alınacağını müjdeleyen haber.

morbusmentis

ikisinin de mk.. cümleten hayırlı geceler gençler

Otto Skorzeny

hepte geceyarısı, fazla kırmızı noktalı film izlerken daha bir ekzantirik mi oluyor bu işler ?