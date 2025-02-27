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PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısına Peş Peşe Açıklamalar Geldi

PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısına Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 23:55

Asrın çağrısına yanıt gecikmedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani, SDG lideri Mazlum Abdi ve PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'den peş peşe açıklamalar geldi.

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İmralı'daki görüşme 4 saat sürdü. Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İmralı'daki görüşme 4 saat sürdü. Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Öcalan mektubunda,“Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya çağrısına destek verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya çağrısına destek verdi.

Türkiye'deki barış sürecine tam destek verdiğini açıklayan Neçirvan Barzani, sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. Barzani, 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi, iktidara geldikleri ilk günden itibaren barış için zemin hazırlayan açık bir vizyon ortaya koydular. Bu çabalarını saygı ve takdirle karşılıyoruz' dedi.

IKBY’nin önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani de Öcalan’ın çağrısını destekledi.

IKBY’nin önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani de Öcalan’ın çağrısını destekledi.

Talabani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bu çağrıyı hep birlikte kabul etmeli ve barışa ulaşmak için pratik adımları hızla atmalıyız. Kürtler ve Türkler arasındaki ortak yaşamı ve kardeşliği güçlendirecek her adımı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın çağrısı için PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, "Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli" dedi.

Öcalan'ın çağrısı için PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, "Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli" dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini duyuran Müslim, sözlerine şöyle devam etti: 

“Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK’ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik ‘kararı kongrede siz alın’ diyor. Şimdi Türkiye’nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir.”

SDG lideri Mazlum Abdi, Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

SDG lideri Mazlum Abdi, Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

Abdi, Öcalan'ın çağrısının ''Suriye'deki Kürtlerle ilgili olmadığını Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili olduğunu'' kaydetti. Abdi SDG’nin silah bırakmayacaklarını açıkça dile getirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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herohe7189

tusiad ntv sezen cuneydd herkesh mutmain. hamdi senalar ossun cehapeee ahir yapti,camiye botla basti,kilisshdar seccade ezdi.

İBRAHIM ÇALIŞKAN

ulan abdi,zaten bu çağrı niye yapılıyor,hele bi siz ayrılın,sonra devam edenlerin a.q diyor

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