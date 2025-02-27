PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısına Peş Peşe Açıklamalar Geldi
PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısına Peş Peşe Açıklamalar Geldi
Asrın çağrısına yanıt gecikmedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani, SDG lideri Mazlum Abdi ve PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'den peş peşe açıklamalar geldi.
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İmralı'daki görüşme 4 saat sürdü. Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı.
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya çağrısına destek verdi.
IKBY’nin önde gelen siyasi partilerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafil Talabani de Öcalan’ın çağrısını destekledi.
Öcalan'ın çağrısı için PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, "Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli" dedi.
SDG lideri Mazlum Abdi, Washington'daki bir basın kulübünün toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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tusiad ntv sezen cuneydd herkesh mutmain. hamdi senalar ossun cehapeee ahir yapti,camiye botla basti,kilisshdar seccade ezdi.
ulan abdi,zaten bu çağrı niye yapılıyor,hele bi siz ayrılın,sonra devam edenlerin a.q diyor
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