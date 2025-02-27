PKK Lideri Öcalan'ın Çağrısına Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Suriye’nin kuzeydoğusundaki aktörlerle çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini duyuran Müslim, sözlerine şöyle devam etti:

“Özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı. Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesh etme kararı yine PKK’ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor. Önderlik ‘kararı kongrede siz alın’ diyor. Şimdi Türkiye’nin alacağı kararlar var. Kuzey ve Doğu Suriye olarak durumumuz farklıdır. Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir.”