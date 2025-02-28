Nevşin Mengü’ye Hapis Şoku!
Nevşin Mengü’ye Hapis Şoku!
PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle 14 Aralık tarihinde gözaltına altına alınan gazeteci Nevşin Mengü hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. ''Örgüt propagandası oluşturacak sözleri yayınladığı' gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mengü, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Öcalan'ın çağrısına yanıt veren PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, 'Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar. Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli' dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Aralık Cumartesi günü Nevşin Mengü hakkında PYD eski eş başkanı Salih Müslim ile yaptığı mülakatın 'terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği' gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
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Mengü, röportajın gündem olması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Röportajı yayından kaldırdıktan sonra gözaltına alınan Nevşin Mengü, hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ünlü gazetecinin yargılandığı davada sona gelindi.
Sanığın öncesinden kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapse mahkum edilmemiş olduğu ve ileride suç işlemekten çekineceği hususunda yeterli kanaat oluşturduğu da dikkate alınarak bu cezanın ertelenmesine hükmedildi.
Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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