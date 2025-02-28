Müsilaj Kabusu Geri Döndü: Adalar’da Başladı, Moda’ya Ulaştı
Müsilaj Kabusu Geri Döndü: Adalar’da Başladı, Moda’ya Ulaştı
Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü. Marmara Denizi'nde büyük bir çevresel sorun haline gelen müsilaj, deniz yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Üyesi Dr. Erol Kesici, “Marmara Denizi’nin artık yok olduğunu gösteren bir manzara var. Manzara korkunç” diyerek uyarılarda bulundu.
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Adalar açıklarında başlayan ve giderek yayılan denizanalarının oluşturduğu müsilaj, Kadıköy Sahilleri'nde de deniz yüzeyini kapladı.
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Kısa süre önce Kadıköy Moda Sahili'nde 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj görüldü. Denizanalarının kıyıya vurup, su yüzeyini kaplaması görenleri korkuttu.
"Bunun mutlak suretle çözüm şekilleri var. Marmara Denizi'ne kesinlikle bir damla dahi olsa atık bırakmamamız gerekiyor. Yılda 5 milyon tona yakın atık bırakılıyor'' diyen Kesici sözlerine şöyle devam etti:
Kıyılarda dip temizliğinin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Kesici, "Marmara hepimizin ve dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Önce kıyılarda dip temizliğini yapmamız gerekiyor. Marmara Denizi benim gibi bir canlı varlık. İçimde organlarım var. Marmara Denizi'nin de organları, balıkları, midyeleri var, deniz eniştesi dediğimiz bitkileri var'' dedi.
''Her tarafı salya kaplamış''
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''Marmara Denizi ölüyor''
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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