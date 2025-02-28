Müsilaj Kabusu Geri Döndü: Adalar’da Başladı, Moda’ya Ulaştı

Son olarak Kesici açıklamasında şunları söyledi: 'Marmara Denizi gittikçe asitleşmekte. Bu canlılar, buradaki gördüğümüz denizanaları 150 milyon yaşında. Denge bozulmuş. Bitki ve hayvan dengesi dediğimiz denge bozulmuş. Bu da denizanalarının oluşturmuş olduğu müsilaj. Her tarafı salya kaplamış. Denize yatırım yapmanız gerekir. Denizi sevmemiz gerekir. İnsanlarımızı öğretmemiz gerekir. Her şeyden önce 'bu niye böyle oldu?' diye sorgulasınlar. Diyor ki 'hocam bu bir doğa olayıdır' Hayır bu doğa olayı değil. Doğanın tepkisidir. Bu insanın olayıdır. İnsanın denizleri yok etmesinin sonucudur. O nedenle kirletmeyelim. Marmara Denizi ölmekte. Marmara denizi, 'Ben çok hastayım, hastalığım dışarı vuruyor. Ne olur bana yardımcı olun. Bu gelişen teknolojide yardımcı olmanız gayet kolay. Yeter ki isteyin' diyor.'