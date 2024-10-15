Partisinin Grup Toplantısında Konuşan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Çağrıda Bulundu
Partisinin Grup Toplantısında Konuşan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Çağrıda Bulundu
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.
Öcalan'a seslenen Bahçeli, ''Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin'' dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" dedi.
''Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur'' diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: Bölücü terörün kökü kazınmalı, bin yıllık kardeşlik pekişmelidir. DEM Parti'nin uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamından uzak durması herkesin hayrınadır. Türk-Kürt kardeştir, araya giren kalleştir, kamburdur, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur.''
Anayasa'nın 3. maddesini hedef alan Numan Kurtulmuş'a tepki gösteren Bahçeli, "Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır" diye konuştu.
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