Partisinin Grup Toplantısında Konuşan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Çağrıda Bulundu

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.

Öcalan'a seslenen Bahçeli, ''Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin'' dedi.