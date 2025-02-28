Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öcalan'ın Çağrısıyla İlgili İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öcalan'ın Çağrısıyla İlgili İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur insiyatifi ile başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen Terörsüz Türkiye hedefiyle dün itibarıyla artık yeni safhaya geçilmiştir. Süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir' diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibarıyla yeni safhaya geçilmiştir."
"Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Zerre kadar katkılarının olmadığı her konuda kendilerinin ön planda olması için çabalayan AKP, bu konuda aslan payını Devlet Bahçeli'ye veriyor.
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