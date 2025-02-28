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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öcalan'ın Çağrısıyla İlgili İlk Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öcalan'ın Çağrısıyla İlgili İlk Açıklama!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 20:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur insiyatifi ile başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen Terörsüz Türkiye hedefiyle dün itibarıyla artık yeni safhaya geçilmiştir. Süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Öcalan’ın çağrısıyla ilgili ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibarıyla yeni safhaya geçilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibarıyla yeni safhaya geçilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısına ilk açıklama geldi.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu yapan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreci başlattığını dile getirdi. 

Erdoğan, 'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur insiyatifi ile başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen Terörsüz Türkiye hedefiyle dün itibarıyla artık yeni safhaya geçilmiştir” dedi.

"Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir."

"Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir."

'Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir.

Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kesin olarak bitmesini istemeyen çıkacaktır. Bu süreçte gelebilecek her türlü provakasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek tüm tedbirleri alacağız. 

Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Zerre kadar katkılarının olmadığı her konuda kendilerinin ön planda olması için çabalayan AKP, bu konuda aslan payını Devlet Bahçeli'ye veriyor.

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