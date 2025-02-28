Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öcalan'ın Çağrısıyla İlgili İlk Açıklama!

'Türk'ü ve Kürt'üyle bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir.

Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kesin olarak bitmesini istemeyen çıkacaktır. Bu süreçte gelebilecek her türlü provakasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek tüm tedbirleri alacağız.

Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir.'