onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 08:55

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından PKK’dan açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, “Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasının ardından yeni gelişme yaşandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasının ardından yeni gelişme yaşandı.

27 Şubat Perşembe günü Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmış 'PKK kendini feshetmeli' demişti.

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti.

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti.

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre, PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz' denildi.

PKK tarafından yapılan açıklama şöyle: 👇

"Herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır."

"Herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır."

'Söz konusu Çağrı ile Kürdistan ve Ortadoğu’da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır.'

"Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz."

"Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz."

'Kuşkusuz böyle bir Çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.'

"Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır."

"Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır."

'Çok açık ki PKK, Kürdistan’ın son yarım yüzyılının büyük kahramanlık ve hakikat hareketi oldu. Her şey çok cesur ve fedakâr bir mücadele ile, bedel ve emekle kazanıldı. Bu büyük özgürlük mücadelesinin tüm kahraman şehitlerini derin saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şimdi aynı ruh ve inançla söz konusu tarihi kazanımları yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz.

Bu çerçevede, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür koşullara kavuşması gerekir."

"Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür koşullara kavuşması gerekir."

'Parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için Öcalan'ın bizzat yönetmesi gerekir.

Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
15
7
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın