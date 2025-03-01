Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasının ardından PKK’dan açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, “Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz' dedi.
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PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasının ardından yeni gelişme yaşandı.
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Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti.
"Herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır."
"Kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz."
"Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır."
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"Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür koşullara kavuşması gerekir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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