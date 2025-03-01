Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre, PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz' denildi.

PKK tarafından yapılan açıklama şöyle: 👇