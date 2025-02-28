Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın Çağrısına Açıklama: Dikkat Çeken "Üç Lider" Vurgusu
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın Çağrısına Açıklama: Dikkat Çeken "Üç Lider" Vurgusu
Türkiye’nin dünden bu yana tek gündemi Öcalan’ın çağrısı oldu. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” sözleriyle örgüte silah bırakma çağrısının yankısı sürüyor. Açıklama yapması beklenen bir kişi de Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tı.
Demirtaş, sürece ve Öcalan’ın açıklamasına dair Duvar’a yazdı.
Demirtaş, “Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PKK lideri terörist Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının uzun süre yankısı süreceğe benziyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıya ne diyeceği merak edilenler arasındaydı.
Demirtaş'ın kaleme aldığı yazıda "Üç lider" vurgusu dikkat çekti.
Süreç boyunca yaşanacak zorluklara dikkat çeken Demirtaş, zorlukları şöyle maddeledi:
"Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirtaş, vatandaşın aklında oluşan "Ne yapılmak isteniyor?" sorusuna dair ise şu yanıtı verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın