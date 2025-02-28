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Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın Çağrısına Açıklama: Dikkat Çeken "Üç Lider" Vurgusu

Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın Çağrısına Açıklama: Dikkat Çeken "Üç Lider" Vurgusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 21:08

Türkiye’nin dünden bu yana tek gündemi Öcalan’ın çağrısı oldu. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” sözleriyle örgüte silah bırakma çağrısının yankısı sürüyor. Açıklama yapması beklenen bir kişi de Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tı.

Demirtaş, sürece ve Öcalan’ın açıklamasına dair Duvar’a yazdı. 

Demirtaş, “Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” dedi.

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PKK lideri terörist Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının uzun süre yankısı süreceğe benziyor.

PKK lideri terörist Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının uzun süre yankısı süreceğe benziyor.

Türkiye'nin tek gündemi Öcalan'ın yaptığı 'PKK kendini feshetmeli' çağrısı oldu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıya ne diyeceği merak edilenler arasındaydı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıya ne diyeceği merak edilenler arasındaydı.

Beklenen açıklama Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Gazete Duvar'a konuya dair bir yazı yazdı.

Kaynak

Demirtaş'ın kaleme aldığı yazıda "Üç lider" vurgusu dikkat çekti.

Demirtaş'ın kaleme aldığı yazıda "Üç lider" vurgusu dikkat çekti.

Demirtaş, yazısında 'Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım' dedi.

Süreç boyunca yaşanacak zorluklara dikkat çeken Demirtaş, zorlukları şöyle maddeledi:

Süreç boyunca yaşanacak zorluklara dikkat çeken Demirtaş, zorlukları şöyle maddeledi:

'Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da.

Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir.

Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır.

Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.'

"Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim."

"Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim."

'Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye’yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. 

Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım.'

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Demirtaş, vatandaşın aklında oluşan "Ne yapılmak isteniyor?" sorusuna dair ise şu yanıtı verdi:

Demirtaş, vatandaşın aklında oluşan "Ne yapılmak isteniyor?" sorusuna dair ise şu yanıtı verdi:

'Ne yapılmak istendiğini, ben anlatmaya çalışayım.

Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim, hepsi bu kadar. BİTSİN İSTENİYOR! Tabii gerekli tüm hukuki ve siyasi alt yapının TBMM zemininde oluşturulması kaydıyla.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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