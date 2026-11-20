Yılmaz Güney'in Hâkim Safa Mutlu Davasında 50 Yıl Gizli Kalan Dosya AİHM'e Taşındı
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Yılmaz Güney'in 1974'te Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yaşanan olay nedeniyle 1976'da mahkûm edildiği dava dosyası, 50 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu Güney ailesi adına yapan Avukat Bişar Abdi Alınak, güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan dosyanın tamamına yarım asır sonra ulaştıklarını söyledi. Dilekçede otopsi bulguları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve bir mektup yer alıyor. Güney ailesi ise Güney'in adil yargılanmadığını savunuyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Dosya 50 yıl gizli kaldı.
Olay bir plaj motelinde başladı.
Güney'e göre dört kez saldırıya uğradı.
Nuran Mutlu'nun mektubu dosyaya girdi.
Tanık ifadeleri değişti.
Mahkeme haksız tahriki kabul etti.
Kurşun aşağıdan yukarı girmiş.
Savunma mezarın açılmasını istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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