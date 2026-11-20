Güney'in Mutlu'yu hedef gözeterek ateş ettiğini gördüğünü söyleyen kişi, başvurudaki anlatıma göre hâkimin eşi Nuran Mutlu'ydu. Nuran Mutlu tanık ifadesinde, çevredekilerin silah atışı için eşinden izin istediğini, eşinin burada silah atılmayacağını söylediğini ve çadıra dönerken gazinodan üç el silah sesi geldiğini anlattı. Gazinoya geri döndüğünde Mutlu'nun Güney'in elinden tabancayı almaya çalıştığını, ikisi boğuşurken Güney'in ateş ettiğini öne sürdü. Mahkeme dosyasında, hazırlık ve son soruşturma ifadeleri arasında çelişki bulunduğu yazıldı.

Güney'in avukatı mahkemeye 10 Ocak 1976 tarihli bir mektup sundu. Üç kişilik bilirkişi heyeti de 12 Mart 1976 tarihli raporunda mektubun ve zarfın üzerindeki yazıların Nuran Mutlu'nun el yazısı olduğunu tespit etti. Osman Ö.'ye yazılan mektupta şu satırlar yer aldı:

“O zamanlar keşke hadiseyi görmediğimi söyleseydim, şimdi çok iyi olacaktı. Ama o anda çocuğumun menfaati için şuursuzca söyledim. İşin içinde biliyorsun ayrıca o anarşist köpeğin mahkum edilmesinde bir zorunluluk kabul ettiğim için o şekilde konuştum.”

Mahkeme mektubun, olayı görmediği hâlde görmüş gibi ifade verdiği anlamına gelebileceğini yazdı. Eşini kaybeden ve çocuğunun geleceğini düşünen bir annenin sızlanması olarak da okunabileceğini ekleyen mahkeme, pişmanlık ifadesi sayılsa bile mektubun delil niteliği taşımadığı sonucuna vardı.