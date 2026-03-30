article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hayatı Film Oluyor: Yılmaz Güney'i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Yılmaz Güney
30.03.2026 - 17:52 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 17:53

Yeşilçam'ın Çirkin Kral lakaplı oyuncusu Yılmaz Güney'in hayatı eşinin yazdığı kitaptan uyarlanarak sinemaya aktarılıyor. Fatoş Güney’in yazdığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak yazılan filmde Yılmaz Güney'i canlandıracak oyuncu belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının hayatı sinemaya aktarılmaya devam ediliyor.

Müslüm Gürses (Müslüm), Bergen (Bergen), Dilber Ay (Dilberay) gibi ünlü isimlerin ardından Yılmaz Güney'in hayatı da film oluyor. Güney'in hayatını anlatacak film, eşi Fatoş Güney'in yazdığı Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun kitabından esinlenilerek yazıldı.

Yılmaz Güney'i canlandıracak isim Erkan Kolçak Köstendil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yönetmen Yüksel Aksu’nun Fatoş Güney’le beraber yazdığı  filmde Yılmaz Güney’e hayat vermesi için Erkan Kolçak Köstendil'e teklif götürüldü. 3 yıldır ön hazırlığı devam eden filmin yıl sonunda çekilmesi planlanırken, Köstendil'in teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın