Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filmine Flaş Oyuncu Hamlesi!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.03.2026 - 13:50

Nuri Bilge Ceylan yeni filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. “Yorgun Güneş” projesiyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Daha önce açıklanan oyuncu kadrosu dikkat çekmişti. Başrollerde yer alan isimler merak uyandırmıştı. Filmle ilgili yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Kadroya yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Nuri Bilge Ceylan “Yorgun Güneş” adlı yeni filmi için çalışmalarına devam ediyor.

Projenin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Yönetmenin bu filmde ilk kez yaz mevsiminde geçen bir hikaye kaleme aldığı öğrenilmişti. Daha önce açıklanan kadroda Pınar Deniz, Altan Erkekli ve Osman Sonant’ın yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Yeni gelen bilgiye göre kadroya Kerem Bürsin de dahil oldu.

Kerem Bürsin’in bir süredir yurt dışında olduğu ve yeni projelerle ilgili görüşmeler yaptığı biliniyordu. Bu süreçte Yorgun Güneş ekibine dahil olduğu netleşti. 

Filmde anlatılan hikaye bir baba ile kızının ilişkisi etrafında şekilleniyor. Defne ve Sabri karakterleri üzerinden ilerleyen hikaye aile içindeki çatışmaları ele alıyor. İki karakter arasındaki geçmiş ve hesaplaşmalar filmin merkezinde yer alıyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
