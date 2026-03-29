article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hafta Sonunu Keyifli Geçirmek İsteyenlere Son Yıllara Damga Vuran 15 Romantik Komedi Filmi

Hafta Sonunu Keyifli Geçirmek İsteyenlere Son Yıllara Damga Vuran 15 Romantik Komedi Filmi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.03.2026 - 08:01 Son Güncelleme: 29.03.2026 - 08:08

Romantik - komedi türü, son yıllarda klasik kalıpların dışına çıkarak daha modern ve çeşitli hikayelerle izleyici karşısına çıkıyor. Aşk, tesadüfler ve günlük hayatın içinden durumlarla harmanlanan bu filmler, hem eğlenceli hem de akıcı anlatımlarıyla dikkat çekiyor. İşte son dönemde öne çıkan en iyi 15 romantik - komedi film!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aşk Denen Hastalık


Aşk Denen Hastalık

Senden Başka


Senden Başka

Yarın Yokmuş Gibi


Yarın Yokmuş Gibi

Büyü de Gel


Büyü de Gel

Evlen Benimle


Evlen Benimle

Cennete Bilet


Cennete Bilet

Your Place or Mine


Your Place or Mine

İlk Bakışta Aşk'ın İstatistiksel Olasılığı


İlk Bakışta Aşk'ın İstatistiksel Olasılığı

About Fate


About Fate

Crazy Rich Asians


Crazy Rich Asians

Nefret Oyunu


Nefret Oyunu

Always Be My Maybe


Always Be My Maybe

Patronlara Tuzak


Patronlara Tuzak

Plus One


Plus One

Denemeye Değer


Denemeye Değer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. The Hating Game (2021)

1. The Hating Game (2021)

Lucy Hutton ve Joshua Templeman, aynı yayınevinde çalışan ve birbirine tamamen zıt iki kişidir. Lucy dışa dönük ve pozitifken Joshua mesafeli ve disiplinlidir. Aynı pozisyon için terfi yarışına girdiklerinde aralarındaki rekabet daha da sertleşir. Günlük atışmalar ve küçük oyunlar zamanla farklı bir gerilime dönüşmeye başlar...

2. Anyone But You (2023)

2. Anyone But You (2023)

Bea ve Ben, ilk karşılaşmalarında aralarında güçlü bir çekim hisseder. Ancak yanlış anlaşılmalar nedeniyle yolları kötü bir şekilde ayrılır. Aylar sonra bir düğünde yeniden karşılaştıklarında, çevrelerine mutlu bir çift gibi görünmek zorunda kalırlar. Rol yaparken eski duyguların gerçekten kaybolup kaybolmadığı sorgulanmaya başlar...

3. Set It Up (2018)

3. Set It Up (2018)

Harper ve Charlie, yoğun tempoda çalışan iki asistandır ve patronlarının taleplerinden bıkmıştır. İkisi de hayatlarını kolaylaştırmak için patronlarını birbirine yaklaştırma fikrini ortaya atar. Plan başta oldukça mantıklı görünür ve işler istedikleri gibi ilerlemeye başlar. Ancak birlikte geçirdikleri zaman arttıkça kendi aralarındaki bağ da değişir...

4. Ticket to Paradise (2022)

4. Ticket to Paradise (2022)

David ve Georgia uzun yıllar önce boşanmış, birbirine tahammülü zor bir çifttir. Kızlarının ani bir kararla evlenmeye karar verdiğini öğrenince birlikte Bali’ye giderler. Amaçları bu evliliği engellemektir çünkü onun kendi hatalarını tekrarlamasını istemezler. Ancak birlikte zaman geçirmek, geçmişteki duyguları da yüzeye çıkarmaya başlar...

5. Palm Springs (2020)

5. Palm Springs (2020)

Nyles, katıldığı bir düğünde gününü umursamazca geçiren biridir ve hiçbir şeyi ciddiye almamaktadır. Sarah ile tanıştığında aralarında tuhaf bir bağ oluşur. Ancak Sarah çok geçmeden kendini aynı günü tekrar tekrar yaşadığı bir döngünün içinde bulur. Bu durum, ikisinin hem birbirine hem de hayata bakışını değiştirmeye başlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Long Shot (2019)

6. Long Shot (2019)

Fred Flarsky, işini kaybetmiş ve hayata karşı biraz dağılmış bir gazetecidir. Tesadüf eseri çocukluk aşkı Charlotte Field ile yeniden karşılaşır. Charlotte artık ABD başkanlığına aday olan güçlü bir siyasetçidir. Aralarındaki geçmiş bağ, profesyonel bir iş ilişkisinin içine karışmaya başlar...

7. Love at First Sight (2023)

7. Love at First Sight (2023)

Hadley ve Oliver, Londra’ya giden bir uçakta tesadüfen yan yana oturur. Aralarında kısa sürede doğal ve samimi bir bağ oluşur. Ancak uçuş sonrası kalabalıkta birbirlerini kaybederler. Yeniden karşılaşma ihtimali tamamen tesadüflere kalır...

8. The Big Sick (2017)

8. The Big Sick (2017)

Kumail, stand-up yapan ve ailesinin geleneksel beklentileriyle yaşayan bir gençtir. Emily ile tanıştığında aralarında güçlü bir ilişki başlar. Ancak kültürel farklar ve aile baskısı ilişkilerini zorlamaya başlar. Beklenmedik bir sağlık krizi her şeyi farklı bir noktaya taşır...

9. Crazy Rich Asians (2018)

9. Crazy Rich Asians (2018)

Rachel Chu, erkek arkadaşı Nick ile birlikte Singapur’a gider. Ancak Nick’in ailesinin ülkenin en zengin ve etkili ailelerinden biri olduğunu öğrenir. Rachel kendini lüks, rekabet ve yoğun bir aile baskısının içinde bulur. Bu durum ilişkilerinin dayanıklılığını test etmeye başlar...

10. Always Be My Maybe (2019)

10. Always Be My Maybe (2019)

Sasha ve Marcus, çocukluk arkadaşlarıyken yolları genç yaşta ayrılmıştır. Yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında hayatları tamamen farklı yönlere gitmiştir. Sasha başarılı bir şef, Marcus ise daha sade bir hayat sürmektedir. Eski bağları yeniden canlanırken geçmişte yaşananlar da gündeme gelir...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
11. No Hard Feelings (2023)

11. No Hard Feelings (2023)

Maddie, maddi sıkıntılarla mücadele eden genç bir kadındır. Bir ilan aracılığıyla içine kapanık Percy ile tanışır. Percy’nin ailesi, onun daha sosyal biri olması için Maddie’den yardım ister. Başta bu durum bir anlaşma gibi görünse de aralarındaki ilişki farklı bir yöne evrilmeye başlar...

12. Marry Me (2022)

12. Marry Me (2022)

Kat Valdez, dünya çapında ünlü bir pop yıldızıdır ve büyük bir sahnede evlenmeye hazırlanmaktadır. Ancak partnerinin onu aldattığını son anda öğrenir. Anlık bir kararla seyirciler arasından Charlie’yi seçerek onunla evlenir. Bu beklenmedik birliktelik zamanla gerçek bir bağa dönüşme ihtimali taşır...

13. Plus One (2019)

13. Plus One (2019)

Alice ve Ben, sürekli düğünlere katılmak zorunda kalan iki yalnız arkadaştır. Bu durumu kolaylaştırmak için birlikte gitmeye karar verirler. Başta sadece pratik bir çözüm olan bu anlaşma, zamanla daha karmaşık bir hâl alır. İkisi de ilişkiler ve yalnızlık üzerine düşünmeye başlar...

14. About Fate (2022)

14. About Fate (2022)

Margot ve Griffin, yılbaşı gecesi planlarının altüst olmasıyla kendilerini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Tesadüfler ve yanlış anlaşılmalar onları aynı noktada kesiştirir. İkisi de hayatlarının farklı bir dönemindedir ve beklentileri oldukça farklıdır. Ancak bu garip karşılaşma ikisini de sorgulamaya iter...

15. Your Place or Mine (2023)

15. Your Place or Mine (2023)

Debbie ve Peter, yıllardır süren yakın bir dostluğa sahiptir. Farklı şehirlerde yaşayan ikili, bir süreliğine evlerini değiş tokuş etmeye karar verir. Bu deneyim, birbirlerinin hayatını daha yakından görmelerini sağlar. Alıştıkları düzen değiştikçe ilişkileri de farklı bir boyut kazanır...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın