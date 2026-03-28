Zendaya Bu Yıl Yayınlanacak Dört Projesinden Sonra Ara Vereceğini Söyledi: “Umarım Benden Sıkılmazlar”

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Zendaya, yoğun geçen bir yılın ardından planlarını paylaştı. Birden fazla projede yer alan oyuncu takviminin oldukça dolu olduğunu söyledi. Bu süreçte hayranlarına da mesaj gönderdi. Aynı zamanda bir süre geri planda kalmayı düşündüğünü belirtti. Oyuncunun sözleri kısa sürede gündeme geldi. 

Zendaya son dönemde yer aldığı projelerle yoğun bir çalışma temposu geçirdi ve dört projede birden yer aldı.

Oyuncu bu yıl birden fazla projeyle seyirci karşısına çıkacak. Verdiği röportajda da hayranlarına teşekkür eden Zendaya, bu süreçte gördüğü ilgiyi önemsediğini söyledi. Açıklamasında “Umarım insanlar benden bıkmaz ve bu filmlerin herhangi birini destekleyen, kariyerime herhangi bir şekilde destek veren herkese minnettarım. Derinden minnettarım. Umarım bu yıl benden bıkmazsınız çünkü şunu söyleyeyim; bundan sonra bir süre ortadan kaybolacağım. Sadece kısa bir süreliğine saklanmam gerekecek.” sözlerini kullandı.

Zendaya’nın hayranlarını ve seyirciyi bunaltma endişesi dikkat çekti.

İşte bu yılki projeleri 👇

Robert Pattinson ile birlikte rol aldığı “Drama” filmi bunlardan biri oldu ve film 3 Nisan’da vizyona girdi. Bu projenin ardından Euphoria dizisinin yeni sezonu izleyiciyle buluşacak. Zendaya dizide Rue karakterini yeniden canlandıracak. Yaz aylarında ise iki büyük yapımda yer alacak. Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi bunlardan biri olacak. Aynı dönemde Marvel yapımı Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün filminde de rol alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
