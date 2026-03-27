article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
30 Mart - 5 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 12:40 Son Güncelleme: 27.03.2026 - 12:47

30 Mart - 5 Nisan haftasında sinema salonlarında yeni yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Korku filmlerinin öne çıktığı haftada dram, komedi ve gerilim türündeki yapımlar da dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı vizyon programı, Ankara, İzmir ve Bursa’da sinemaya gitmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. 

İşte 30 Mart - 5 Nisan haftasında izleyebileceğiniz filmler!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
30 Mart - 5 Nisan Haftası Ankara, İzmir ve Bursa'da İzleyebileceğiniz Filmler

Kıble: Bitlisli Belkıs

Karanlık bir olayın ardından anne ve babalarını kaybeden üç kız kardeş, çareyi Bitlisli Belkıs’a sığınmakta bulur. Köy halkının hem korktuğu hem de saygı duyduğu Belkıs, cinlerle kurduğu bağ sayesinde özellikle hamile kadınlara şifa verdiğine inanılan gizemli bir kadındır.

Belkıs’ın yanına sığınan kardeşler, kendilerini güvende hissetse de beraberlerinde taşıdıkları karanlık, yalnızca kendi hayatlarını değil Belkıs’ın kaderini de etkileyecek olayların başlamasına neden olur.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Drama

Düğün hazırlıkları yapan bir çiftin hayatı, ortaya çıkan sırlarla altüst olur. Büyük bir heyecanla düğün gününü bekleyen çift, geçmişten gelen gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilişkilerini sorgulamaya başlar.

Ortaya çıkan sırlar, çiftin yalnızca ilişkisini değil, gelecek planlarını da ciddi şekilde sarsar. Beklenmedik gelişmeler, düğün hazırlıkları sürecini karmaşık bir krize dönüştürür.

  • Tür: Dram, Romantik

  • Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, YaYa Gosselin

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Büyü 3: Son Ayin

Anadolu’da yapılan bir mezar kazısı ve Los Angeles’ta gerçekleşen gizemli bir doğum, iki farklı kıtada karanlık olayların başlamasına neden olur. Kadim büyülerin yeniden uyanmasıyla birlikte kehanetlerde bahsi geçen 'Son Ayin' süreci başlar.

İblis Pazuzu’nun dünyaya geçebilmesi için iki kapının açılması gerekir. Eğer ayin tamamlanırsa, karanlık güçlerin dünyaya yayılması kaçınılmaz olacaktır.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Perde

Samet, terfi kutlaması için arkadaşlarını evine davet ederken yaşadığı beklenmedik bir olay sonrası kendisini karmaşık bir durumun içinde bulur. Apartmanda yaşanan olay, kapıcının suçlanmasına neden olur.

Gerçeği bilen Samet’in eşi Zeynep ise büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Doğruyu savunmak ile hayatını korumak arasında kalan Zeynep için işler giderek daha da zorlaşır.

  • Tür: Dram, Komedi

  • Oyuncular: Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, İpek Türktan

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Mitoloji Mafyası

İki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykel, beklenmedik olayların başlamasına neden olur. Heykelin içinden çıkan Priapos, ikiliden kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister.

Bu yolculuk sırasında ikili, tarihi eser kaçakçıları ve mafya üyeleriyle karşı karşıya gelir. Komik ve macera dolu bir hikâye izleyiciyi bekliyor.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Soğuk Soygun

İspanya’yı etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı tamamen durdurur. Yüzlerce insan araçlarında mahsur kalırken, yüklü miktarda para taşıyan zırhlı araç da yolda kalır.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bir hırsız çetesi, riskli bir soygun planı yapar. Ancak sert hava koşulları, bu planı ölüm kalım mücadelesine dönüştürür.

  • Tür: Gerilim

  • Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Cin Hikayeleri: Zulman

Gizemli olaylar etrafında gelişen hikâye, cin temalı korku unsurlarını merkezine alıyor. Film, paranormal olaylar ve karanlık atmosferiyle izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

30 Mart - 5 Nisan: Ankara'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck’in ölümsüz eseri, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk ve hayaller üzerine kurulu etkileyici bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Lennie ve George, kendi topraklarına sahip olma hayaliyle farklı çiftliklerde çalışarak yaşam mücadelesi verir. Ancak Lennie’nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir sona sürüklenmesine neden olur.

  • Tür: Klasik

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

  • Oyuncular: Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Onursal Yıldırım, Koray Onur, İldeniz Fığlalı, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma, Ömer Murat Kıraslı

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: MEB Şura Salonu

Seyfi Bey

Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu’nun kulisinde geçen oyun, Türkiye eğlence dünyasının önemli bir ikonunun hikâyesini sahneye taşıyor. Armağan Çağlayan’ın performansıyla hayat bulan yapım, geçmiş ve bugün arasında duygusal bir yolculuk sunuyor.

  • Tür: Kabare

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Oyuncular: Armağan Çağlayan, Sedat Bilenler

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Çankaya ASM Kırmızı Salon

Meçhul Paşa

Markopaşa dergisinin hikâyesini sahneye taşıyan oyun, Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’ın mizahi mücadelesini anlatıyor. Türkiye’nin siyasi mizah tarihine ışık tutan yapım, eğlenceli ve düşündürücü bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Tarih: 4-5 Nisan

  • Mekan: MEB Şura Salonu (4 Nisan), Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (5 Nisan)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın klasik eseri, Serkan Keskin’in tek kişilik performansıyla sahneye taşınıyor. Zaman, modernleşme ve bireyin iç dünyası üzerine kurulu oyun, izleyiciye etkileyici bir tiyatro deneyimi sunuyor.

  • Tür: Dram, Tek Kişilik Oyun

  • Süre: 115 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Serkan Keskin

  • Tarih: 4 Nisan

  • Mekan: ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar Da Kötü Değilim

Modern ilişkiler ve dijital çağın etkilerini ele alan oyun, aşk ve bireysel özgürlük kavramlarını sert ve mizahi bir dille sorguluyor. Günümüz dünyasına dair çarpıcı bir anlatım sunuyor.

  • Tür: Kara Komedi, Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Oyuncular: Esra Dermancıoğlu, Deniz Karaoğlu

  • Tarih: 5 Nisan

  • Mekan: TED ATA Sahne

Alevli Günler

Üç çocukluk arkadaşının hayatı, içlerinden birinin hastalığı sonrası değişir. Komedi ve dramın iç içe geçtiği hikâye, toplumsal önyargıları ve farklılıklara bakışı sahneye taşıyor.

  • Tür: Dram

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk SM Kırmızı Salon

Miray Akovalıgil 'Ya Bende Bir Şey Yoksa?'

Miray Akovalıgil, kariyer, aşk ve başarı kavramlarını sorguladığı stand-up gösterisiyle sahnede izleyiciyle buluşuyor.

  • Tür: Stand Up

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Oyuncular: Miray Akovalıgil

  • Tarih: 2 Nisan

  • Mekan: Ankara Sanat Tiyatrosu

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin klasik eseri tiyatro sahnesine taşınıyor. Raif Efendi ve Maria Puder’in etkileyici hikâyesi, güçlü bir anlatımla izleyiciyle buluşuyor.

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Süre: 82 dakika

  • Yaş Sınırı: 11+

  • Oyuncular: Merve Köse, Murat Dereli, Muharrem Fındıcak, Hasan Özperçin, İrem Kurt

  • Tarih: 5 Nisan

  • Mekan: Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, kadın erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor. Eğlenceli ve düşündürücü bir sahne performansı sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

  • Oyuncular: Emre Karayel

  • Tarih: 3-4 Nisan

  • Mekan: Vesahne Panora & Kulis Sanat Tiyatrosu (3 Nisan), Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (4 Nisan)

30 Mart - 5 Nisan: İzmir'de Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Baba

Hafızanın yavaş yavaş silinmeye başladığı bir dünyada, baba ve kız arasındaki bağın değişimini konu alan oyun, gerçek ile hayal arasındaki çizgiyi sorguluyor. Zamanın akışı içinde insan olmanın anlamını yeniden düşündüren etkileyici bir hikâye sahneye taşınıyor.

  • Tür: Drama

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen, Ufuk Tevge

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu

Şebbaz

Karagöz geleneğinden ilham alan oyun, iki eski dostun kaçış hikâyesini masalsı bir anlatımla sahneye taşıyor. Gölge oyunu ile modern tiyatroyu bir araya getiren yapım, izleyiciye farklı bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Aytek Önal

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Meçhul Paşa

Markopaşa dergisinin hikâyesini sahneye taşıyan oyun, Türkiye’nin siyasi mizah tarihine ışık tutuyor. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin gibi önemli isimlerin mücadelelerini mizahi bir dille anlatıyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Bülent Çolak

  • Tarih: 1 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Bir Baba Hamlet

Shakespeare’in Hamlet eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun eğlenceli hikâyesini anlatan oyun, absürt ve mizahi anlatımıyla dikkat çekiyor. Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın performansı izleyiciye keyifli anlar sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Tarih: 3-4 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu (3 Nisan), İstinyeArt %100 Performans Arena (4 Nisan)

Kötü Bir Gün

Yeni taşındığı apartmanda garip olaylarla karşılaşan psikolog Erdem’in hikayesini anlatan oyun, absürt komedi ve gerilimi bir araya getiriyor. Gürgen Öz ve Aşkın Şenol’un performansı dikkat çekiyor.

  • Tür: Kara Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Oyuncular: Gürgen Öz, Aşkın Şenol

  • Tarih: 4 Nisan

  • Mekan: İzmir Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi

Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız

Tesadüfen bir düğünde karşılaşan eski karı-koca Leyla ve Sami’nin hikâyesi, geçmiş ve gelecek arasında duygusal ve komik bir yolculuk sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Oyuncular: Melis İşiten, Şahin Irmak

  • Tarih: 4 Nisan

  • Mekan: Ege Üniversitesi AKM Yunus Emre Salonu

Plastik Aşklar

Oya Başar ve Begüm Birgören’in sahne aldığı komedi oyunu, modern ilişkiler ve aşk üzerine eğlenceli bir hikâye sunuyor.

  • Tür: Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 7+

  • Oyuncular: Oya Başar, Begüm Birgören

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Türkülerin eşlik ettiği müzikal tiyatro oyunu, Abdal hikâyesi üzerinden aşk, hayat ve yolculuk temalarını sahneye taşıyor.

  • Tür: Müzikal Tiyatro, Dram

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

  • Oyuncular: Fırat Tanış

  • Tarih: 2 Nisan

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

İlker Ayrık'la Gerçekler Acıdır

İlker Ayrık’ın interaktif sahne performansı, ilişkiler üzerine eğlenceli bir gösteri sunuyor. İzleyicinin de dahil olduğu yapım, kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

  • Tür: Tiyatro

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Oyuncular: İlker Ayrık

  • Tarih: 2 Nisan

  • Mekan: İstinyeArt %100 Performans Arena

Sessizlik

Kara mizah unsurlarıyla hazırlanan oyun, özgürlük ve kimlik arayışını sahneye taşıyor. İki karakterin hayatta kalma mücadelesi üzerinden ilerleyen hikâye, izleyiciye etkileyici bir deneyim sunuyor.

  • Tür: Büyük Oyunu

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Oyuncular: Burcu Ongun Altay, Zeynep Nutku, Deniz Yağcı, Yağmur Gören, Ozan Yıldırım, Mustafa Çolak

  • Tarih: 31 Mart - 1/2/3/4 Nisan

  • Mekan: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

30 Mart - 5 Nisan: Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Çok Güzel Hareketler 2

BKM Mutfak ekibinin sahnelediği Çok Güzel Hareketler 2, yeni skeçleriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Uzun süredir kapalı gişe sahnelenen gösteri, güncel esprileri ve kalabalık kadrosuyla öne çıkıyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

  • Tarih: 5 Nisan

  • Mekan: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, insanın iç çatışmalarını ve karar anlarında yaşadığı kırılmaları sahneye taşıyor. Ödüllü yapım, güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

  • Etkinlik Türü: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

On Yıl Sonra

Bir çift ve eski bir dostun aynı masa etrafında buluşmasıyla başlayan hikâye, geçmiş ile gelecek arasında gidip gelen bir yüzleşmeye dönüşüyor. Aşk, dostluk, egolar ve mutluluk arayışı etrafında şekillenen oyun, romantik komedi tonuyla ilerliyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

  • Tarih: 3 Nisan

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Oyuncular: Özgün Bayraktar, Doğan Akdoğan, Rüştü Onur Atilla

KALT’ın Sunumu

Ozan Akyol ve Erman Çağlar’ın sahne aldığı gösteri, hayatı kazanma fikrini mizahi bir anlatımla ele alıyor. Stand up ile komediyi bir araya getiren yapım, eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi, Stand up

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Tarih: 1 Nisan

  • Mekan: L'alibi Meşelipark

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki okul arkadaşının yeniden karşılaşmasıyla başlayan hikâye, evlilik, geçmiş ve kadınların hayatlarına dair sorgulamalar üzerinden ilerliyor. Mizah ve duygusal anları bir araya getiren oyun, üç farklı kadının hikâyesini sahneye taşıyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: BAOB Sahne, Bursa

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Tomris - Bir Uyumsuz Öykü

Tomris Uyar’ın hayatına ve duruşuna odaklanan oyun, düzenle ve beklentilerle uyumlu olmayan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Tek perdelik yapım, güçlü bir kadın portresi sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Nihal Türksever Erten, Altuğ Görgü, Utku Çubukçuoğlu, Mehmet Talha Karabaş, Elif Ağören

Adiller

Albert Camus’nün eseri, adalet, özgürlük ve şiddet arasındaki çatışmayı sahneye taşıyor. Bireysel vicdan ile siyasal sorumluluk arasındaki gerilim oyunun merkezinde yer alıyor.

  • Etkinlik Türü: Dram

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonu

Çok Önemli Bir Haber

Bir adam ve bir kadının görünür olma çabasını merkeze alan oyun, varoluş, kimlik ve görünme isteği üzerine kurulu bir anlatı sunuyor. Kara komedi tonuyla ilerleyen yapım, tiyatronun kendi diliyle de oynuyor.

  • Etkinlik Türü: Kara Komedi

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

  • Tarih: 1 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Melis Babadağ, Fatih Al

Tac’ın Nöbetçileri

Tac Mahal’in açılışı öncesinde geçen hikâye, iki çocukluk arkadaşının sistem baskısı altında yaşadığı sarsıcı süreci konu ediyor. Kara komedi diliyle ilerleyen oyun, arkadaşlık, görev ve iktidar ilişkilerini sorguluyor.

  • Etkinlik Türü: Kara Komedi

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

  • Tarih: 3 Nisan

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Oyuncular: Semih Ertürk, Hüseyin Sevimli

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın