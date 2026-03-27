30 Mart - 5 Nisan: Ankara, İzmir ve Bursa’da Hangi Film ve Tiyatro Oyunları Var?

Kıble: Bitlisli Belkıs

Karanlık bir olayın ardından anne ve babalarını kaybeden üç kız kardeş, çareyi Bitlisli Belkıs’a sığınmakta bulur. Köy halkının hem korktuğu hem de saygı duyduğu Belkıs, cinlerle kurduğu bağ sayesinde özellikle hamile kadınlara şifa verdiğine inanılan gizemli bir kadındır.

Belkıs’ın yanına sığınan kardeşler, kendilerini güvende hissetse de beraberlerinde taşıdıkları karanlık, yalnızca kendi hayatlarını değil Belkıs’ın kaderini de etkileyecek olayların başlamasına neden olur.

Tür: Korku

Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Drama

Düğün hazırlıkları yapan bir çiftin hayatı, ortaya çıkan sırlarla altüst olur. Büyük bir heyecanla düğün gününü bekleyen çift, geçmişten gelen gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilişkilerini sorgulamaya başlar.

Ortaya çıkan sırlar, çiftin yalnızca ilişkisini değil, gelecek planlarını da ciddi şekilde sarsar. Beklenmedik gelişmeler, düğün hazırlıkları sürecini karmaşık bir krize dönüştürür.

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, YaYa Gosselin

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Büyü 3: Son Ayin

Anadolu’da yapılan bir mezar kazısı ve Los Angeles’ta gerçekleşen gizemli bir doğum, iki farklı kıtada karanlık olayların başlamasına neden olur. Kadim büyülerin yeniden uyanmasıyla birlikte kehanetlerde bahsi geçen 'Son Ayin' süreci başlar.

İblis Pazuzu’nun dünyaya geçebilmesi için iki kapının açılması gerekir. Eğer ayin tamamlanırsa, karanlık güçlerin dünyaya yayılması kaçınılmaz olacaktır.

Tür: Korku

Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Perde

Samet, terfi kutlaması için arkadaşlarını evine davet ederken yaşadığı beklenmedik bir olay sonrası kendisini karmaşık bir durumun içinde bulur. Apartmanda yaşanan olay, kapıcının suçlanmasına neden olur.

Gerçeği bilen Samet’in eşi Zeynep ise büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Doğruyu savunmak ile hayatını korumak arasında kalan Zeynep için işler giderek daha da zorlaşır.

Tür: Dram, Komedi

Oyuncular: Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, İpek Türktan

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Mitoloji Mafyası

İki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykel, beklenmedik olayların başlamasına neden olur. Heykelin içinden çıkan Priapos, ikiliden kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister.

Bu yolculuk sırasında ikili, tarihi eser kaçakçıları ve mafya üyeleriyle karşı karşıya gelir. Komik ve macera dolu bir hikâye izleyiciyi bekliyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Soğuk Soygun

İspanya’yı etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı tamamen durdurur. Yüzlerce insan araçlarında mahsur kalırken, yüklü miktarda para taşıyan zırhlı araç da yolda kalır.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bir hırsız çetesi, riskli bir soygun planı yapar. Ancak sert hava koşulları, bu planı ölüm kalım mücadelesine dönüştürür.

Tür: Gerilim

Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Cin Hikayeleri: Zulman

Gizemli olaylar etrafında gelişen hikâye, cin temalı korku unsurlarını merkezine alıyor. Film, paranormal olaylar ve karanlık atmosferiyle izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.