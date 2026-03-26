30 Mart - 5 Nisan Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 11:37 Son Güncelleme: 26.03.2026 - 11:44

30 Mart - 5 Nisan haftasında sinema salonlarında yeni yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Korku filmlerinin öne çıktığı haftada dram ve komedi türünde yapımlar da dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı vizyon takvimi, sinemaseverlere farklı alternatifler sunuyor. Haftanın öne çıkan filmlerini bir araya getirdik. İşte 30 Mart - 5 Nisan haftasında vizyondaki en dikkat çeken filmler!

Soğuk Dağ

Cin Hikayeleri Kayip Bebek

Drama

Perde

Mitoloji Mafyası

John Philbin

Natalia Azahara

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

30 Mart - 5 Nisan haftasında vizyon programı, korkudan komediye, dramdan gerilime kadar farklı türlerde dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.

  • Korku: Kıble: Bitlisli Belkıs, Büyü 3: Son Ayin, Cin Hikayeleri: Zulman

  • Dram / Romantik: Drama

  • Dram / Komedi: Perde

  • Komedi: Mitoloji Mafyası

  • Gerilim: Soğuk Soygun

Kıble: Bitlisli Belkıs

3 Nisan'da vizyona giren film, gizemli bir kadının etrafında şekillenen karanlık olayları konu ediyor. Anne ve babalarını kaybeden üç kardeş, çareyi Bitlisli Belkıs'a sığınmakta bulur. Köy halkının hem korktuğu hem de saygı duyduğu Belkıs, cinlerle kurduğu bağ sayesinde özellikle hamile kadınlara şifa dağıtan esrarengiz bir kadındır.

Kardeşler, Belkıs'ın yanında güvende olduklarını düşünse de beraberlerinde getirdikleri karanlık, hem kendi hayatlarını hem de Belkıs'ın kaderini değiştirecek olayların başlamasına neden olur.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Drama

Düğün hazırlıkları yapan bir çiftin hayatı, ortaya çıkan sırlarla altüst olur. Büyük bir heyecanla düğün gününü bekleyen çift, geçmişten gelen gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ilişkilerini sorgulamaya başlar.

Beklenmedik gelişmeler, çiftin hem ilişkisini hem de gelecek planlarını ciddi bir sınavdan geçirir.

  • Tür: Dram, Romantik

  • Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, YaYa Gosselin

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Büyü 3: Son Ayin

Anadolu'da yapılan bir mezar kazısı ve Los Angeles'ta gerçekleşen gizemli bir doğum, iki farklı kıtada karanlık olayların başlamasına neden olur. Kadim büyülerin yeniden uyanmasıyla birlikte kehanetlerde bahsi geçen 'Son Ayin' süreci başlar.

İblis Pazuzu'nun dünyaya geçebilmesi için iki kapının açılması gerekir. Eğer ayin tamamlanırsa, karanlık güçler dünyaya yayılmaya başlayacaktır.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: John Philbin, Kristine Kay Larsen, Sophia Matthias

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Perde

Terfi kutlaması için arkadaşlarını evine davet eden Samet, tesadüfen gördüğü bir olay sonrası kendisini karmaşık bir durumun içinde bulur. Apartmanda yaşanan olay, kapıcının suçlanmasına neden olur.

Gerçeği bilen tek kişi olan Samet'in eşi Zeynep ise zor bir karar vermek zorunda kalır. Doğruyu savunmak ile hayatını korumak arasında kalan Zeynep için işler giderek karmaşık hale gelir.

  • Tür: Dram, Komedi

  • Oyuncular: Tülin Özen, Cem Zeynel Kılıç, İpek Türktan

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Mitoloji Mafyası

İki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykel, beklenmedik olayların başlamasına neden olur. Heykelin içinden çıkan Priapos, ikiliden kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister.

Yola çıkan ekip, tarihi eser kaçakçıları ve mafya üyeleriyle karşı karşıya gelir. Komik ve macera dolu bir yolculuk başlar.

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Burak Serdar Sanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Soğuk Soygun

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası, ulaşımı tamamen durdurur. Yüzlerce insan araçlarında mahsur kalırken, yüklü miktarda para taşıyan zırhlı araç da yolda kalır.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bir hırsız çetesi soygun planı yapar. Ancak doğanın sert koşulları, planı tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürür.

  • Tür: Gerilim

  • Oyuncular: Antonio Resines, Natalia Azahara, Roger Casamajor

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Cin Hikayeleri: Zulman

Kemal Danacı'nın yönettiği korku filmi, gizemli olaylar etrafında gelişen karanlık bir hikâyeyi konu ediyor. Filmde cin temalı olaylar ve paranormal gelişmeler izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

  • Tür: Korku

  • Oyuncular: Erol Sertel, Ayşegül Kaygusuz, Arif Durak

  • Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2026

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
