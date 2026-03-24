İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 28 - 29 Mart Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

28 Mart Cumartesi
Çılgın Profesör (3 Yaş+) — Fişekhane İkinci Sahne, 12:00. Çeşitli icatlar yapan çılgın bir profesörün son icadının yarattığı kaotik macera, eğlenceli ve müzikal bir çocuk oyununda sahne alıyor. Bilet gerekiyor.
Kaptan Dede'nin Akılalmaz Maceraları: Cesur Kız (4 Yaş+) — İstanbul Tiyatrosu Ataşehir, 13:00. Kaptan Dede ve cesur torununu anlatan macerayı konu alan oyun, çocuklara cesaret ve hayal gücünü ön plana çıkarıyor. Biletli.
Sihirli Kütüphane (3 Yaş+) — Sahne Dragos, 13:00. Sihirli bir kütüphanenin derinliklerine dalan çocukları bekleyen büyülü dünyayı keşfettiren sahne oyunu. Biletli.
OZ Büyücüsü Müzikali (3 Yaş+) — Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 13:00. Dorothy'nin Oz ülkesindeki maceralarını konu alan müzikal, çocuklara rengarenk ve enerjik bir sahne deneyimi sunuyor. Biletli.
Goldilocks and the Three Bears – A Violin Story (3–6 Yaş) — Akatlar Kültür Merkezi, 13:00. Klasik masalı kemanla anlatan bu müzikal etkinlik, çocukları hem müzikle hem masalın büyüsüyle buluşturuyor. Biletli.
Balerin Prensesler (3 Yaş+) — Kozzy Kozyatağı KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 15:00. Minik seyircilerle buluşan bale gösterisi, dans ve kostümlerle dolu unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor. Biletli.
Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3 Yaş+) — Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir, 13:00 & 15:00. Klasik Fındıkkıran hikayesini çocuklara özel bir prodüksiyonla sahneye taşıyan müzikal gösteri. Biletli.Çirkin Yavru (Çocuk Oyunu) — İBB Şehir Tiyatroları, Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, 28 Mart. İBB Şehir Tiyatroları'nın repertuarındaki klasik çocuk oyunlarından biri. Sanatcepte Biletli.
29 Mart Pazar
Oz Ülkesi (Çocuk Tiyatrosu) — Fişekhane İkinci Sahne, 12:00 Fisekhane
Dorothy'nin maceralarını konu alan oyun, çocuklara neşeli anlar yaşatmayı hedefliyor. Biletli.
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 Yaş+) — HOP Sahne, 14:00
Sevilen Susam Sokağı karakterleri çok sevdikleri kurabiyeyi kurtarmak için seferber oluyor; 2 yaş üstü için biçilmiş bir sahne deneyimi. Biletli.
Sihirli Oyuncak (5 Yaş+) — Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, 13:00
Opera ve sanat merkezinde sahne bulan bu müzikal çocuk oyunu, hayal gücüne kapı aralayan büyülü bir oyuncaklar dünyasına taşıyor çocukları. Biletli.
Önüm Arkam Duygularım Sobe (3 Yaş+) — DasDas İstinyePark Açık Sahne, 13:00
Duyguları tanıma ve ifade etme üzerine kurulu bu eğitici çocuk oyunu, duygusal zekanın gelişimine katkı sunuyor. Biletli.
STARRY NIGHT (3 Yaş+) — Akatlar Kültür Merkezi, 13:00
Yıldızlar gecesini konu alan sahne oyunu, gökyüzü ve hayal dünyasına meraklı minikler için neşeli bir macera sunuyor. Biletli.
Çizmeli Kedi Müzikali (2 Yaş+) — Mall Of İstanbul MOİ Sahne, 13:00 & 15:00
Sevilen masal karakteri Çizmeli Kedi'yi müzikal bir prodüksiyonla sahneye taşıyan bu oyun, iki seans halinde gösteriliyor. Biletli.
Ceviz Adam Müzikali — Trump Sahne, 13:00
Enerjik danslar ve görsel prodüksiyonlarıyla dikkat çeken interaktif müzikal sahne oyunu, tüm çocuklara hitap ediyor. Biletli.
Güzel ve Çirkin (3–17 Yaş) — Maximum Uniq Box, 15:00
Klasik masalın yorumunu sahneye taşıyan bu oyun, geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Biletli.
Masal (5 Yaş+) — İBB Şehir Tiyatroları, Kağıthane Sadabad Sahnesi & Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
Küçük bir kızın yıldızın peşinden çıktığı yolculuğu anlatan, dostluk ve sevgi temalarıyla ilerleme bu oyun bu Pazar da sahneleniyor. Biletli.
Yorum Yazın