İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 28 - 29 Mart Aileniz İçin Çok Eğlenceli Gelecek!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 18:25

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 28-29 Mart'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa ve Müzikale Gidilir?

28 Mart Cumartesi

Çılgın Profesör (3 Yaş+) — Fişekhane İkinci Sahne, 12:00. Çeşitli icatlar yapan çılgın bir profesörün son icadının yarattığı kaotik macera, eğlenceli ve müzikal bir çocuk oyununda sahne alıyor. Bilet gerekiyor.

Kaptan Dede'nin Akılalmaz Maceraları: Cesur Kız (4 Yaş+) — İstanbul Tiyatrosu Ataşehir, 13:00. Kaptan Dede ve cesur torununu anlatan macerayı konu alan oyun, çocuklara cesaret ve hayal gücünü ön plana çıkarıyor. Biletli.

Sihirli Kütüphane (3 Yaş+) — Sahne Dragos, 13:00. Sihirli bir kütüphanenin derinliklerine dalan çocukları bekleyen büyülü dünyayı keşfettiren sahne oyunu. Biletli.

OZ Büyücüsü Müzikali (3 Yaş+) — Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 13:00. Dorothy'nin Oz ülkesindeki maceralarını konu alan müzikal, çocuklara rengarenk ve enerjik bir sahne deneyimi sunuyor. Biletli.

Goldilocks and the Three Bears – A Violin Story (3–6 Yaş) — Akatlar Kültür Merkezi, 13:00. Klasik masalı kemanla anlatan bu müzikal etkinlik, çocukları hem müzikle hem masalın büyüsüyle buluşturuyor. Biletli.

Balerin Prensesler (3 Yaş+) — Kozzy Kozyatağı KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 15:00. Minik seyircilerle buluşan bale gösterisi, dans ve kostümlerle dolu unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor. Biletli.

Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3 Yaş+) — Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir, 13:00 & 15:00. Klasik Fındıkkıran hikayesini çocuklara özel bir prodüksiyonla sahneye taşıyan müzikal gösteri. Biletli.Çirkin Yavru (Çocuk Oyunu) — İBB Şehir Tiyatroları, Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, 28 Mart. İBB Şehir Tiyatroları'nın repertuarındaki klasik çocuk oyunlarından biri. Sanatcepte Biletli.

29 Mart Pazar

Oz Ülkesi (Çocuk Tiyatrosu) — Fişekhane İkinci Sahne, 12:00 Fisekhane

Dorothy'nin maceralarını konu alan oyun, çocuklara neşeli anlar yaşatmayı hedefliyor. Biletli.

Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 Yaş+) — HOP Sahne, 14:00

Sevilen Susam Sokağı karakterleri çok sevdikleri kurabiyeyi kurtarmak için seferber oluyor; 2 yaş üstü için biçilmiş bir sahne deneyimi. Biletli.

Sihirli Oyuncak (5 Yaş+) — Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, 13:00

Opera ve sanat merkezinde sahne bulan bu müzikal çocuk oyunu, hayal gücüne kapı aralayan büyülü bir oyuncaklar dünyasına taşıyor çocukları. Biletli.

Önüm Arkam Duygularım Sobe (3 Yaş+) — DasDas İstinyePark Açık Sahne, 13:00

Duyguları tanıma ve ifade etme üzerine kurulu bu eğitici çocuk oyunu, duygusal zekanın gelişimine katkı sunuyor. Biletli.

STARRY NIGHT (3 Yaş+) — Akatlar Kültür Merkezi, 13:00

Yıldızlar gecesini konu alan sahne oyunu, gökyüzü ve hayal dünyasına meraklı minikler için neşeli bir macera sunuyor. Biletli.

Çizmeli Kedi Müzikali (2 Yaş+) — Mall Of İstanbul MOİ Sahne, 13:00 & 15:00

Sevilen masal karakteri Çizmeli Kedi'yi müzikal bir prodüksiyonla sahneye taşıyan bu oyun, iki seans halinde gösteriliyor. Biletli.

Ceviz Adam Müzikali — Trump Sahne, 13:00

Enerjik danslar ve görsel prodüksiyonlarıyla dikkat çeken interaktif müzikal sahne oyunu, tüm çocuklara hitap ediyor. Biletli.

Güzel ve Çirkin (3–17 Yaş) — Maximum Uniq Box, 15:00

Klasik masalın yorumunu sahneye taşıyan bu oyun, geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Biletli.

Masal (5 Yaş+) — İBB Şehir Tiyatroları, Kağıthane Sadabad Sahnesi & Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

Küçük bir kızın yıldızın peşinden çıktığı yolculuğu anlatan, dostluk ve sevgi temalarıyla ilerleme bu oyun bu Pazar da sahneleniyor. Biletli.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Reptır Dedektif ve Ekibi — Tüm İstanbul Sinemalarında. Türkiye'nin ilk kukla dedektif filmi olan bu yapımda, Reptır ve ekip arkadaşları eğlenceli bir gizemi çözerken komik ve eğlenceli sahneler sunuyor. 13 Mart'tan beri vizyonda, 6 Yaş+.

Hoplayanlar (Hoppers) — Tüm İstanbul Sinemalarında. Bilim insanı Mabel'in bilincini bir kunduzun bedenine aktardığı bu animasyonda, hayvanlar alemine dair büyük bir macera yaşanıyor. 6 Mart'tan beri vizyonda, 6 Yaş+.

Dino Ailesi (The Dino Family) — Tüm İstanbul Sinemalarında. Tarih öncesi çağlarda sevimli bir dinozor ailesinin yuvalarını korumak için çıktığı göç yolculuğunu anlatan aile animasyonu. 13 Mart'tan beri vizyonda, genel izleyici.

Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT) — Tüm İstanbul Sinemalarında. Profesyonel kükrebol ligine seçilen küçük bir keçinin rekabet, dostluk ve azim temalarıyla dolu spor animasyonu. 20 Mart'tan beri vizyonda.

Şarkıcı Balina — Tüm İstanbul Sinemalarında. Genç kambur balina Vincent'in kayıp ve cesaret üzerine kurulu müzikal yolculuğunu anlatan animasyon, iklim değişikliği ve doğa temalarını da işliyor. Vizyonda.

Meyve Suyu Operasyonu (Minik Operasyon) — Tüm İstanbul Sinemalarında. Kötü adam Kubi'nin eline geçen meyve suyu tarifini kurtarmak için dört kardeşin zekayla dolu macerası anlatılıyor. Yerli yapım, 10 Ocak'tan beri vizyonda, 6 Yaş+.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Atölyeler ve Eğitimler Var?

28 Mart Cumartesi

Müzedeki Sır Yaratıcı Drama Atölyesi (4–6 Yaş) — AKM Çocuk Sanat Merkezi, 13:00. Çocuklar hayal dünyasında canlandırdıkları heykeller ve sanat eserleri arasında iz sürecek, kaybolan bir yapıtı duyu farkındalığıyla keşfedecekler. Biletli.

Karalamanın Sanat Yolculuğu Resimli Drama Atölyesi (7–11 Yaş) — AKM Çocuk Sanat Merkezi. Oyuncu Gamze Dar eşliğinde çocuklar, gözleri kapalı kağıtlara karaladıkları şekilleri yorumlayıp bu şekilleri canlandırarak hayata geçiriyor. Biletli.

3D Figür Boyama, Mum Boyama, Maske Boyama — Color Art Workshop (Istanbul Workshop), 28 Mart. Sanat atölyeleri kapsamında hem çocuklara hem ebeveynlere açık bu etkinlik boyama ve yaratıcılık üzerine kurulu. Ücretli.

29 Mart Pazar

Toprak & Yaşam Atölyesi (3–6 Yaş) — Atölye Orman, Çekmeköy Doğa Parkı, 29 Mart. Mart ayının doğa atölye serisinin son halkası olan bu etkinlikte çocuklar toprağı ve doğadaki yaşamı keşfedecek. Ücretli.

İstanbul Modern Hafta Sonu Sanat Atölyeleri — İstanbul Modern Müzesi. İstanbul Modern Müzesi'nin çocuklar ve aileler için düzenlediği hafta sonu sanat atölyeleri, sanat eğitimini eğlenceli hale getiriyor. Güncel program için müze sitesi kontrol edilmeli.

İstanbul Oyuncak Müzesi Atölyeleri — Göztepe, Kadıköy

Müze bünyesinde Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi atölyesi, Ebeveyn-Çocuk Sanat Terapisi Atölyesi gibi çeşitli programlar düzenleniyor; 3 yaş ve üstüne yönelik. Biletli, önceden rezervasyon gerekiyor.

Kintsugi Atölyesi, Puffy Şapka Yapım, Taş Tuval Workshop — Color Art Workshop (Istanbul Workshop), 29 Mart. Haftanın farklı temaları üzerine kurulu bu sanat atölyeleri ailelerle çocukların birlikte katılabileceği etkinlikler sunuyor. Ücretli.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Temalı Parklar ve Eğlence Merkezlerine Gidilmeli?

Vialand (İsfanbul) Tema Park — Eyüpsultan, Hafta Sonu 10:00–20:00. Türkiye'nin ilk tema parkı olan Vialand, 30'dan fazla eğlence ünitesiyle her yaşa hitap ediyor; Nefeskesen roller coaster, Adalet Kulesi ve küçükler için Minik Kaşifler alanları öne çıkıyor. Biletli, 4 yaş ve üstü.

KidZania İstanbul — Akasya AVM, Üsküdar, Hafta Sonu 10:00–20:00. 1–14 yaş çocuklara yönelik interaktif meslek oyun parkında çocuklar pilotluk, aşçılık, itfaiyecilik ve 100'den fazla mesleği deneyimleyerek hem eğleniyor hem öğreniyor. Biletli.

MoiPark — Mall of İstanbul, Başakşehir, Her Gün 10:00–22:00. Avrupa'nın en büyük kapalı tema parklarından biri olan MoiPark, 12.000 m²'lik alanda 4–10 yaş üst kat, 10 yaş üstü alt kat olmak üzere ayrılmış adrenalin dolu aktiviteler sunuyor. Kredi sistemiyle biletli.

HUPALUPA — Ataşehir Metropol AVM, Her Gün 10:00–21:00. Trambolin parkı, eğlence kulesi, sünger havuzu, tırmanma duvarı, denge parkuru ve çarpışan arabalarla dolu bu merkez, Anadolu Yakası'nın en kapsamlı aile eğlence merkezlerinden biri. Ücretli.

Snowpark — Torium AVM, Her Gün

Türkiye'nin ilk kapalı kar eğlence merkezi Snowpark, 4 mevsim kesintisiz kayak ve kızak keyfi sunuyor; minimum 50 cm kar kalınlığıyla gerçek kar kullanılıyor. Ücretli.

Babalu Park — Çeşitli Lokasyonlar, Her Gün 10:00–22:00

1.350 m²'lik kapalı alanda kurulan aktif eğlence parkı; her gün 1 saat 150 TL, hafta içi sınırsız 200 TL.

Flyzone Lens İstanbul — Pendik, Her Gün 11:30–21:00

Trambolinlere odaklanmış eğlence merkezinde 5 farklı uçuş kategorisi bulunuyor; 1 saati 99–129 TL arasında değişiyor.

İstanbulda Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi — Sütlüce/Beyoğlu, Salı–Pazar 10:00–18:00. Türkiye'nin en büyük sabit dijital deneyim alanında şu sıralar 'Düşler Zamanı' Japonya temalı sergi sunuluyor; çocuklar yapay zeka etkileşimli odalar, 360 derecelik görsel şovlar ve sanal gerçeklik deneyimiyle buluşuyor. Ücretli (5 yaş altı ücretsiz).

Museum of Selfies (Selfie Müzesi) — Trump Alışveriş Merkezi. Klasik müze kurallarını bir kenara bırakan bu müzede emoji havuzunda yüzebilir, tavandan sarkabilir ve ikonik tablolarla poz verebilirsiniz; çocuklar için de büyük keyif. Ücretli.

Panorama 1453 Tarih Müzesi — Topkapı Kültür Parkı, Fatih

Şehrin kültür ve sanat etkinliklerini renklendiren bu müzede İstanbul'un fethini panoramik görsellerle yeniden yaşanıyor; top sesleri ve mehter müziğiyle çocukların da ilgisini çeken bir yer. Ücretli.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri — Sultanahmet

Tarih meraklı çocuklarla aileleri çağıran bu kapsamlı müze, antik çağlardan Osmanlı dönemine uzanan etkileyici eser koleksiyonlarıyla tarih yolculuğu sunuyor. Ücretli.

Miniatürk — Sütlüce, Beyoğlu

Türkiye'nin dört bir yanındaki simge yapıların minyatür hallerinin sergilendiği bu açık hava müzesi çocuklar için eğitici bir gezi alternatifi sunuyor. Ücretli.

İstanbul Oyuncak Müzesi — Ömerpaşa Cad., Göztepe/Kadıköy. Şair ve yazar Sunay Akın tarafından 2005'te kurulan bu müze, 1700'lü yıllardan günümüze uzanan oyuncak koleksiyonuyla çocukları ve ebeveynleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ücretli.

Rahmi M. Koç Müzesi — Hasköy, Beyoğlu

Ulaşım, sanayi ve iletişim tarihini eğlenceli ve interaktif biçimde sunan bu müzede çocuklar gerçek araçları, uçakları ve gemileri yakından inceleme şansı buluyor. Ücretli.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
