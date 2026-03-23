İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak En Eğlenceli Etkinlikler: İşte 23 – 29 Mart Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 11:23

İstanbul, tarihi dokusu ve kültürel zenginliği ile her zaman çocuklar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası, çocukların eğlenirken öğrenebileceği birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 23 – 29 Mart tarihleri arasında da sahneleri dolduracak olan tiyatro, müzikal, opera, karnaval ve sirk gösterileri, minik İstanbulluları bekliyor. Üstelik bilim, sanat, genel kültür ve el becerileri gibi çeşitli konularda düzenlenen etkinlikler, atölyeler ve müzeler de bu hafta çocuklarınızla birlikte ziyaret edebileceğiniz yerler arasında.

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk tiyatro oyunları sahneleniyor? 23 – 29 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Bu hafta İstanbul'da nereye gidilir? İşte bu soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bir rehber!

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini teyit etmek ve sınırlı kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Bu metin, bir reklam metni olmayıp eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesidir. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yer alan sahneler bu hafta da çeşitli ve eğlenceli çocuk oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Birbirinden renkli, eğlenceli ve öğretici oyunlar tam da çocuklarıyla birlikte farklı bir deneyim arayan İstanbullulara göre! 

İşte bu hafta, 23 – 29 Mart tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

23 – 29 Mart Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 27 Mart Cuma 10.00 & 11.30 – Don Kişot Dostluk Adasında (3 Yaş+) – Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – Kaptan Dede'nin Akılalmaz Maceraları: Cesur Kız (4 Yaş+) – İstanbul Tiyatrosu Ataşehir

  • 28 Mart Cumartesi 11.00 & 13.00 – Çiftlik Macerası – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 28 Mart Cumartesi 14.00 – 80 Günde Dünya Turu (4–17 Yaş+) – İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (2 Yaş+) – Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 & 15.00 – Pinokyo 'Çocuk Tiyatrosu' (3 Yaş+) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Hayalbaz Kaşifler (6–9 Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 29 Mart Pazar 12.00 – Alaaddin - Özgürlük Şarkısı (3–12 Yaş) – Sahne Dragos

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Sevgi Yolu (4–17 Yaş) – Samimi Tiyatro

  • 29 Mart Pazar 13.00 & 15.00 – Çocuk Kulübü Show (4–17 Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

Gelelim, Avrupa Yakası'ndaki eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarına: 

23 – 29 Mart Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 24 Mart Salı 11.30 – Shakespeare’in Kütüphanesi (3 Yaş+) – İBB Başakşehir Kültür Merkezi

  • 26 Mart Perşembe 13.00 – Shakespeare’in Kütüphanesi (3 Yaş+) – İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

  • 28  29 Mart Cumartesi/Pazar 13.00 & 15.00 – ETi Çocuk Tiyatrosu Bir Bilmecem Var Çocuklar (5–12 Yaş) – Şişli Belediyesi Nazım Hikmet KSM

  • 28 Mart Cumartesi 12.00 – Çılgın Profesör (3 Yaş+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 29 Mart Pazar 14.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 Yaş+) – HOP Sahne

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Sihirli Oyuncak (5 Yaş+) – Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Önüm Arkam Duygularım Sobe (3 Yaş+) – DasDas İstinyePark Açık Sahne

23 – 29 Mart Avrupa Yakası İngilizce Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 29 Mart Pazar 13.00 – STARRY NIGHT (3 Yaş+) – Akatlar Kültür Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Kedi ve Köpek: Büyük Macera 

  • Konusu: Sahiplerinin yolculuğu sırasında havaalanında kafeslerinden kaçan bir kedi ve bir köpeğin, New York’tan Montreal’e uzanan çılgın kaçış hikayesi. Şimdi bu ikili, hayatta kalmak ve sahiplerine kavuşmak için iş birliği yapmak zorundadır. Animasyon ve canlı çekimin iç içe geçtiği bol kahkahalı bir serüven. 

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

Bu hafta vizyona girmesi planlanan filmlerin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda izleyici ile buluşan ama henüz gösterimi devam eden filmler de listemizde yerini aldı. Daha izlemeye fırsat bulamayanlar için İstanbul'da gösterimdeki çocuk filmleri:

1. Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT)

  • Konusu: Küçük bir keçi olan Will, 'roarball' (basketbolun daha sert ve hızlı bir versiyonu) ligine katılmanın hayalini kurar. Diğer hayvanların küçümsemelerine rağmen, azmi ve hızıyla en büyüklerin arenasında kendine yer açmaya çalışan Will'in ilham verici ve komik mücadelesi anlatılıyor.

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

2. Uzun Kuyruk Marsupilami

  • Konusu: Palombiya ormanlarının efsanevi kahramanı Marsupilami, ailesini ve yaşam alanını açgözlü avcılardan korumak için kolları (ve tabii ki o meşhur uzun kuyruğunu) sıvıyor. Ormanın derinliklerinde geçen aksiyon dolu, rengarenk bir doğa koruma hikâyesi.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

3. Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı

  • Konusu: Maşa ve sadık dostu Koca Ayı, bu kez ormandan çıkıp devasa bir lunaparka konuk oluyor. Maşa’nın bitmek bilmeyen enerjisi ve merakı lunaparkta tatlı bir kaosa neden olurken, Koca Ayı durumu toparlamaya çalışırken kendini birbirinden komik durumların içinde buluyor.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 3+ Yaş (Genel İzleyici)

4. Mirai

  • Konusu: Küçük Kun, yeni doğan kız kardeşi Mirai’yi kıskanırken, bahçelerindeki gizemli bir ağaç sayesinde zaman yolculuğuna çıkar. Ailesinin geçmişindeki ve gelecekteki halleriyle tanışan Kun, kardeş sevgisini ve aile bağlarının önemini büyüleyici bir görsellikle keşfeder.

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026 (Özel Gösterim/Yeniden Vizyon)

Yaş Aralığı: 7+ Yaş

5. Tavşan Luna: Kalp Adası

  • Konusu: Cesur Tavşan Luna, efsanevi Kalp Adası'ndaki kayıp hazineyi bulmak için yola çıkar. Yol boyunca karşısına çıkan bulmacaları zekasıyla çözen Luna, asıl hazinenin dostluk ve yardımlaşma olduğunu anladığı duygusal bir yolculuğa imza atıyor.

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Yaş Aralığı: 4+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

23-29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da, çocuklar için düzenlenen birbirinden harika dans, müzikal, bale ve opera etkinlikleri bulunuyor. Üstelik etkinlikler, klasik sanatları sevenler için benzersiz fırsatlar sunuyor.

23 – 29 Mart Anadolu Yakası Çocuk Müzikali

  • 28 Mart Cumartesi 15.00 – Balerin Prensesler (3 Yaş+) – Kozzy Kozyatağı KM Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – Sihirli Kütüphane (3 Yaş+) – Sahne Dragos

23 – 29 Mart Avrupa Yakası Çocuk Müzikali

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – OZ Büyücüsü Müzikali (3 Yaş+) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Çizmeli Kedi Müzikali (3 Yaş+) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

  • 29 Mart Pazar 13.00 – Ceviz Adam Müzikali – Trump Sahne

  • 29 Mart Pazar 15.00 – Güzel ve Çirkin (3–17 Yaş) – Maximum Uniq Box

23 – 29 Mart Avrupa Yakası İngilizce Çocuk Müzikali

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – Goldilocks And The Three Bears - A Violin Story (3–6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

23 – 29 Mart Anadolu Yakası Çocuk Dans ve Bale Gösterisi

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 – Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3–6 Yaş) – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu

  • 28 Mart Cumartesi 13.00 & 15.00 – Coppelia (2 Yaş+) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 29 Mart Pazar 15.00 – Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3–6 Yaş) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul, sanat ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatro, bale, opera ve müzikallerin yanı sıra, çocuklara özel düzenlenen çeşitli gösteriler ise şehrin sanat atmosferini daha da renklendiriyor. İşte 23 - 29 Mart'ta İstanbul'da çocuklar için düzenlenen sirk, illüzyon ve sihir gösterileri: 

23 – 29 Mart Anadolu Yakası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 28 Mart Cumartesi 18.00 – Sihirbaz Erdem Obüs (3 Yaş+) – Müge Renda Akademi

  • 28 Mart Cumartesi 17.00 & 19.30 – Hayat Bir İllüzyon - Levent Maruf (5 Yaş+) – Maltepe Türkan Saylan K.M. Kardelen

  • 29 Mart Pazar 17.00 & 19.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4–17 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

23 – 29 Mart Avrupa Yakası Sirk Gösterisi

  • 28 Mart Cumartesi 11.00 – Sirk Fest (3 Yaş+) – Torium Sahne

23 – 29 Mart Avrupa Yakası Çocuk Gösterisi

  • 28 Mart Cumartesi 14.00 – Lemi Abi ve Zuzi Show (2–17 Yaş) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

  • 28 Mart Cumartesi 14.00 – Meddah Gösterisi (3–17 Yaş) – AKM Çok Amaçlı Salon

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Bu hafta İstanbul'da, çocuklarınızın hem eğlenceli zaman geçirebileceği hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli atölye ve workshop'lar düzenleniyor. Etkinlikler, çocuklarınızın el ve sosyal becerilerini geliştirecek, aynı zamanda onlara yeni şeyler öğrenme fırsatı sunacak. İşte 23 - 29 Mart haftasında çocuklarınızın katılabileceği bazı atölyeler:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Bana Göz Kulak Ol Yaratıcı Drama Atölyesi – Oyuncu Gamze Dar yönetimindeki atölyede çocuklar ikili gruplar halinde doğaçlama sahneler oluşturarak yaratıcı drama yapıyorlar. 

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7–11)

29 Mart Pazar 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi 

  • Çizgi Roman Atölyesi – Çocuklar, yarım bırakılmış bir hikayeyi kendi hayal güçleriyle tamamlayıp bu kurguyu 6 karelik çizimlerle görselleştirerek özgün bir anlatı oluştururlar. Bu süreçte hem yaratıcı yazma becerilerini geliştirir hem de düşüncelerini görsel bir dille ifade etmeyi deneyimlerler.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7–11)

29 Mart Pazar 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi 

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Üsküdar Çocuk Köyü – Her ay köyde 1.5 – 6 yaş çocuklar için ücretsiz atölyeler ÜSMEK ile 6 – 7, 8 – 9, 10 – 12 yaş grubu için ücretsiz atölyeler düzenleniyor. 23 – 29 Mart haftasının güncel programını Köyün web sitesinden takip edebilirsiniz. Çocuk parkı, oyun parkuru, bitki bahçesi, hayvanlar, kütüphane, masal evi ve çok daha fazlasını da çocuğunuzla keşfedebilirsiniz. 

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (1.5–12)

Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyü

Bu Hafta İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

23 - 29 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul, çocuklara geleneksel müze anlayışının ötesinde, tamamen yeni ve interaktif bir keşif deneyimi sunuyor. İşte minik gezginlerin bu hafta keşfedebileceği yerler:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları

  • Dijital Deneyim Müzesi – İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi: Türkiye’nin en büyük sabit dijital deneyim alanı olan bu müze, çocuklara sadece izleyici değil, birer 'yaratıcı' olma fırsatı sunuyor. Yapay zeka ile etkileşime geçebilecekleri odalar, duvarlara dokundukça değişen dijital ekosistemler ve 360 derecelik sürükleyici görsel şovlarla çocuklar geleceğin dünyasına ışınlanıyor. (4 Yaş+)

  • Museum of Selfies – Trump Alışveriş Merkezi: Klasik müze kurallarını unutun! Burada her şeye dokunmak ve fotoğraf çekmek serbest. Optik illüzyonlarla dolu odalarda çocuklar tavanda yürüyor gibi görünebilir, altın banyosuna girebilir veya dev bir emoji dünyasında kaybolabilirler. Görsel algıyı sorgulatan eğlenceli bir durak.

  • Museum of Motivation – Akasya: Eğer Anadolu Yakası'ndaysanız, burası çocukların motivasyon ve mutluluk kavramlarını fiziksel aktivitelerle (dev top havuzları, tırmanma duvarları ve görsel şovlar) keşfettiği interaktif bir 'deneyim müzesi' sunuyor. Fotoğraf çekmeyi seven aileler için de görsel bir şölen niteliğinde.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları

  • İstanbul Modern – Karaköy: Çocuklar, haftalık etkinlikler ve müze deneyiminin yanı sıra interaktif keşif alanında, sanat eserlerinin içine VR gözlüklerle girip o dönemin İstanbul’unu 3D olarak deneyimleyebiliyorlar.

  • Pera Müzesi 'Öğrenme Atölyeleri' – Tepebaşı: Pera bu hafta 'Baharın Renkleri' temalı atölyelere ev sahipliği yapıyor. Çocuklar güncel sergileri gezdikten sonra, müzenin atölye katında kendi sanat eserlerini (kolaj, heykel veya dijital çizim) yaratabiliyorlar. Sanatı elleriyle hissetmek isteyen minikler için harika bir fırsat.

  • Miniatürk – Beyoğlu: Türkiye’nin minyatür kopyalarını gezerken, ülkenin her köşesini bambaşka bir perspektiften tanıma fırsatı bulacaklar.

  • Salt Galata / Salt Beyoğlu – Beyoğlu: Salt'ın kütüphanesi ve sergi alanları, çocuklara 'bilginin görselleşmesini' anlatıyor. Binanın eski bir banka kasası olması (Galata şubesi) ise gizemli keşifleri seven çocuklar için ekstra bir macera sunuyor.

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları

  • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi – Ataşehir: Şehrin ortasında bir vaha! 'Yenilebilir Bitkiler' ve 'Keşif Bahçesi' bölümleri, çocukların doğayla kopan bağlarını yeniden kuruyor. 23-29 Mart haftasında çiçek açmaya başlayan sakura ağaçları ve egzotik bitkiler arasında doğa dedektifliği yapmak mümkün.

  • Tekfur Sarayı Müzesi – Fatih: Bizans’ın son saray kalıntılarından biri olan bu mekan, dijital anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Çocuklar çini ve cam sanatının inceliklerini interaktif ekranlarda deneyimlerken, sarayın gizemli tünellerinde bir tarih yolculuğuna çıkıyorlar.

  • Galata Kulesi – Beyoğlu: Kule sadece bir manzara noktası değil; en üst kattaki 3D simülasyon odasında Hezarfen Ahmed Çelebi ile birlikte İstanbul semalarında uçma hissini yaşayabilirsiniz. Kuleye çıkış süreci, her katta yer alan tarihi animasyonlar sayesinde çocuklar için bir tırmanış macerasına dönüşüyor.

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim

  • Müze Gazhane – Kadıköy: Tarihi atmosferin içindeki bu teknoloji durağında, çocuklar sadece sergi gezmiyor; kendi enerjilerini üretiyorlar! İnteraktif alanlar, haftalık planlanan 'Robotik Kodlama ve Geri Dönüşüm' atölyeleri, minik mühendisler için kaçırılmaz.

Uyarı: 23-29 Mart haftası bahar etkinliklerinin yoğunlaştığı bir dönem olduğu için, özellikle kontenjanlı yerler için web siteleri üzerinden ön rezervasyon yapmanızı tavsiye ederiz. Müze ve etkinlik alanlarındaki haftalık ve günlük programlar hakkında da bilgi almayı unutmayın. 

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
