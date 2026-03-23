onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 23 – 29 Mart İstanbul Konser Takvimi

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 11:04

İstanbul'un enerjisi hiç düşmüyor! 23 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında, İstanbul'un farklı köşelerinde gerçekleşecek birbirinden renkli ve eğlenceli konserler, müzikseverlere unutulmaz anlar hediye ediyor. Pop'tan rock'a, cazdan rap'e kadar geniş bir yelpazede sunulan canlı performanslar, hafta boyunca müzik tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahneye çıkıyor? 23 ila 29 Mart tarihleri arasında hangi mekanlarda canlı müzik var? İstanbul'da nerede canlı müzik var? Bu akşam nereye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin en son durumları, bilet fiyatları ve rezervasyonlar hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için bilet satış sitelerini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu yazı, reklam amaçlı değil, müzikseverlere yönelik bilgilendirme ve öneri amaçlıdır. 

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Bengisu Özkaya – Retro Night Series: 24 Mart Salı saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde geçmişin pop hitlerini modern dokunuşlarla yeniden canlandırıyor.

  • Emir Can İğrek: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.

  • Manuş Baba: 25 Mart Çarşamba saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi sahnesinde samimi yorumlarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Melis Karaduman: 26 Mart Perşembe saat 21.30'da 6:45 Stereogun sahnesinde kendine has vokal tarzıyla etkileyici bir performans sergiliyor.

  • Güler Özince: 26 Mart Perşembe saat 21.00'de Blind İstanbul sahnesinde sevilen bestelerini müzikseverlerle buluşturuyor.

  • Göksel İpekçi: 26 Mart Perşembe saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde duygusal repertuvarıyla sahnede oluyor.

  • Meltem Hayırlı: 26 Mart Perşembe saat 21.30'da Boaz Middle sahnesinde enerjik sahne performansıyla dikkat çekiyor.

  • Yalın – 'Bir Büyülü Gece': 26, 27 ve 28 Mart saat 21.00’de Volkswagen Arena'da üç gece üst üste aşk şarkılarıyla dolu romantik ve görkemli performanslara imza atıyor.

  • Ziynet Sali: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde yüksek enerjisiyle özel bir sahne şovu sunuyor.

  • Berkay: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sevilen hitleri ve dans ritimleriyle eğlenceli bir gece vadediyor.

  • Simge: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde liste başı şarkılarıyla büyüleyici bir performans sunuyor.

  • Cefi: 27 Mart Cuma saat 20.00'de Sheraton Istanbul Ataköy sahnesinde 'Global Tastes, Local Rhythms' konseptiyle pop-grek tarzında akustik ve coşkulu bir performans sergiliyor.

  • Linet: 28 Mart Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde güçlü sesi ve geniş repertuvarıyla dinleyenleri mest ediyor.

  • Gökhan Türkmen: 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde duygusal şarkıları ve etkileyici sahne ışıklarıyla sahne alıyor.

  • Yaşar: 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde nostalji dolu klasikleşmiş şarkılarını seslendiriyor.

  • Derya Bedavacı: 28 Mart Cumartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde buğulu sesi ve dertli şarkılarıyla dinleyiciyi hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Bora Duran: 28 Mart Cumartesi saat 20.00’de Sheraton Istanbul Ataköy sahnesinde hareketli parçalarıyla haftanın finalini yapıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Performansa Gidilir?

  • Kezzo: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde güçlü sözleri ve ritmik altyapılarıyla hip-hop tutkunlarını ağırlıyor.

  • M-Lisa: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde yükselen enerjisiyle dikkat çeken bir performans sergiliyor.

  • Lvbel C5: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de Klein Phönix sahnesinde listeleri altüst eden hitleriyle gençleri coşturuyor.

  • Sagopa Kajmer: 28 Mart Cumartesi saat 21.30’da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi'nde felsefi sözleri ve efsaneleşmiş parçalarıyla dev bir konsere imza atıyor.

  • Lil Zey: 28 Mart Cumartesi saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde kendine özgü tarzı ve karanlık tınılarıyla sahne alıyor.

  • Era7capone: 29 Mart Pazar saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde sert ritimleri ve dinamik şovuyla haftayı kapatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi DJ Performansa Gidilir?

  • DJ Tarık Açılmaz ile 90lar & 2000ler: 23 Mart Pazartesi saat 22.00'de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde unutulmaz pop şarkılarıyla dansın dozunu artırıyor.

  • Babylon Glocals (Anadole Selects): 25 Mart Çarşamba saat 20.30’da Babylon sahnesinde Erdem Yetim, Hemi ve Widerberg ile global ritimlerin keşfine çıkıyor.

  • Telli Davul & Kozmonotosman: 26 Mart Perşembe saat 20.30’da Babylon sahnesinde Anadolu ezgilerini elektronik altyapılarla birleştiren dans dolu bir gece sunuyor.

  • DJ Serkan Öz ile 90lar & 2000ler: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar sahnesinde geçmişten günümüze Türkçe pop hitleriyle nostalji fırtınası estiriyor.

  • 2000s Party (Daddy E & Dear Darling): 27 Mart Cuma saat 23.59’da Blind İstanbul sahnesinde milenyum başının unutulmaz dans hitleriyle dolu bir parti düzenliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Rock Konserine Gidilir?

  • Davlumbazcı: 23 Mart Pazartesi saat 19.30’da Dorock XL Kadıköy sahnesinde farklı enstrümanlarla harmanlanmış rock soundlarını izleyiciyle buluşturuyor.

  • Şebnem Ferah Tribute – Rock Rüzgarı: 23 Mart Pazartesi saat 20.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde Şebnem Ferah'ın kültleşmiş rock marşlarını anma gecesi gerçekleştiriyor.

  • Doğan Duru: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de Dorock XL Kadıköy sahnesinde derinlikli şarkı sözleri ve güçlü rock yorumuyla sahne alıyor.

  • Andy Timmons (100% Metal): 26 Mart Perşembe saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde gitar virtüözlüğünün sınırlarını zorlayan bir rock şöleni sunuyor.

  • Yüksek Sadakat: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde klasikleşmiş rock parçalarıyla hayranlarını selamlıyor.

  • Can Bonomo: 27 Mart Cuma saat 21.00’de JJ Arena sahnesinde enerjik ve sıra dışı performansıyla sahneyi hareketlendiriyor.

  • Lotus Flower (Radiohead Tribute): 27 Mart Cuma saat 21.30’da KadıköySahne'nde Radiohead’in melankolik evrenine müzikal bir yolculuk vadediyor.

  • Haluk Levent: 27, 28 Mart Cuma ve Cumartesi saat 21.00’de sırasıyla Jolly Joker Atakent Tema ve Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde efsaneleşmiş şarkılarıyla enerjik bir rock gecesi yaşatıyor.

  • Pinhani: 28 Mart Cumartesi saat 22.00'de JJ Arena sahnesinde en sevilen rock ve pop-rock şarkılarıyla dinleyicisini kucaklıyor.

  • Iotunn: 29 Mart Pazar saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde sert ve melodik geçişleriyle metal müzik tutkunlarını ağırlıyor.

  • Karambol: 29 Mart Pazar saat 22.00'de Muaf Kadıköy sahnesinde dinamik soundları ve enerjik yorumlarıyla sahne alıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz ve Blues Müzik Konserleri

  • Land of Session (Can Ömer Uygan): 24 Mart Salı saat 21.00’de Blind İstanbul sahnesinde doğaçlama ve cazın buluştuğu deneysel bir akşam sunuyor.

  • Su Soley: 27 Mart Cuma saat 22.30’da Dada Salon Kabarett İstanbul sahnesinde caz ve soul esintili repertuvarıyla büyüleyici bir vokal performansı sergiliyor.

  • Ali Doğan Gönültaş – Kendice: 27 Mart Cuma saat 20.30’da Joker Sahne'nde ve 29 Mart Pazar saat 19.30'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde dünya müziği ve caz tınılarını yöresel motiflerle harmanlayan bir dinleti sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

  • Candela – Echoes of History: 23 Mart Pazartesi saat 18.30’da ve 20.30'da Kastel sahnesinde müzik severlerle buluşuyor. 

  • Candela – Echoes of History: 29 Mart Pazar saat 15.30’da ve 17.30'da Kastel sahnesinde tarihin derinliklerinden gelen ezgileri büyüleyici bir atmosferde klasik müzikseverlerle buluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın