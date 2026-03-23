Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 23 – 29 Mart Konser Takvimi

Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 23 – 29 Mart Konser Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.03.2026 - 10:59

Mart ayı ve bahar Türkiye'nin dört bir yanında müzik etkinlikleriyle coşkuyla karşılanıyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de düzenlenecek olan konserler de bu ayı adeta bir müzik ziyafeti haline getiriyor. Biz de baharı karşılamanın heyecanı ile müzikseverlerin yüzünü güldürecek birçok farklı türde konserle haftanın eğlence rotasını sizin için hazırladık. 

Pop'tan rock'a, cazdan rap'e, halk müziğinden klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek konserler, hem yerli hem de yabancı sanatçıların büyülü performanslarıyla renklenecek. Bu müzikal şölen, 23 – 29 Mart tarihleri arasında şehirlerin en popüler mekanlarında sizi bekliyor.

Peki, Ankara'da bu hafta hangi konserler var? 23 – 29 Mart'ta İzmir'de hangi etkinlikler düzenleniyor? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Canlı müzik dinlemek için nereye gidilir? Bugün nerede konser var? 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu, bilet fiyatlarını ve rezervasyon bilgilerini öğrenmek için bilet satış platformlarına başvurmanız gerekiyor. Bu içerik, reklam amaçlı olmayıp sadece müzikseverlere yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır. 

Mart ayında müzik dolu günler dileriz!

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Falan Filan: 24 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde interaktif bir müzik ve eğlence performansıyla haftayı başlatıyor.

  • Yol Boyunca (İbrahim Demirci): 24 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde samimi bir müzikal anlatı ve performans gerçekleştiriyor.

  • Ben Caplan: 24 Mart Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde kendine has güçlü vokali ve folk tınılarıyla sahne alıyor.

  • Italian Jazz Night: 25 Mart Çarşamba saat 20.00’de Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar sahnesinde İtalyan cazının en seçkin eserlerini cazseverlerle buluşturuyor.

  • Küba Gecesi: 25 ve 28 Mart'ta saat 20.00’de Lola Kitchen and Bar sahnesinde Latin ritimleri ve dans dolu bir atmosfer vadediyor.

  • Egemen Akkol: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde sevilen şarkıları ve akustik performansıyla sahne alıyor.

  • Dansın Ritmi Patinin Kalbi: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde sokak hayvanları yararına düzenlenen özel bir dans ve müzik gösterisi sunuyor.

  • Yayla Trio: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde geleneksel ve modern tınıları harmanlayan bir müzik ziyafeti veriyor.

  • Bagjan Oktabr – Ruh Terapisi: 26 Mart Perşembe saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde viyolonsel tınılarıyla dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Kendimden Hallice: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde alternatif rock tınıları ve özgün şarkılarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Harmonik Ses Dinletisi: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de Greyshake and Grey sahne Comedy Club sahnesinde mistik ve huzur veren harmonik tınılarla sıra dışı bir dinleti gerçekleştiriyor.

  • Kafa Kafaya: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde enerjik bir performans ve müzikal bir sohbet sunuyor.

  • Can Ozan: 26 Mart Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde sevilen şarkıları ve romantik atmosferiyle sahne alıyor.

  • Mansur Ark ile 90lar 2000ler Türkçe Pop Parti: 27 Mart Cuma saat 20.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde nostalji dolu hitlerle dansın dozunu artırıyor.

  • Oldies'n Goldies Forever Young: 27 Mart Cuma saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center sahnesinde efsaneleşmiş klasiklerle dolu bir partiye imza atıyor.

  • Gripin: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde en sevilen rock hitlerini hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.

  • Pandami Music: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan sahnesinde eğlenceli cover çalışmalarıyla dinamik bir performans sergiliyor.

  • Gxblin, Dante, Faze & Falle: 27 Mart Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde modern tınılar ve yüksek enerjili bir hip-hop/elektronik gece yaşatıyor.

  • Arem Özgüç & Arman Aydın: 27 Mart Cuma saat 20.00’de JW Marriott Ankara sahnesinde elektronik müziğin popüler isimleriyle yüksek ritimli bir gece sunuyor.

  • Pinhani: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde enerjik ve samimi performansıyla sahne alıyor.

  • Ankara Echoes: 27 Mart Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde şehrin modern seslerini ve sanatsal tınılarını müzikseverlere sunuyor.

  • Ah Geceler: 28 Mart Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara sahnesinde 90'lı yılların en büyük pop hitleriyle nostalji yaşatıyor.

  • Kerem Görsev & Fatih Erkoç: 28 Mart Cumartesi saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda caz ve pop müziğin dev isimlerini aynı sahnede buluşturuyor.

  • Flört: 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da neşeli rock tınıları ve sevilen klasikleriyle sahneye çıkıyor.

  • Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu feat. Dertli Divani: 29 Mart Pazar saat 16.00’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda halk müziğinin usta isimleriyle eşsiz bir müzik şöleni sunuyor.

  • Hüsnü Arkan: 29 Mart Pazar saat 20.00’de MEB Şura Salonu'nda duygusal şarkıları ve derinlikli yorumuyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Manuş Baba: 29 Mart Pazar saat 20.00’de Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde popüler şarkıları ve kendine has yorumuyla sahne alıyor.

  • Sühan Ayhan: 29 Mart Pazar saat 20.00’de Kocatepe Kültür Merkezi'nde klasik ve modern tınıların birleştiği özel bir konser gerçekleştiriyor.

  • Bill Laurance & Michael League: 29 Mart Pazar saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda cazın dünyaca ünlü isimleriyle büyüleyici bir enstrümantal performans sergiliyor.

  • No Land: 29 Mart Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde çok kültürlü müzik anlayışı ve özgün tınılarıyla sahne alıyor.

  • Niyazi Koyuncu: 29 Mart Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da Karadeniz rock müziğinin sevilen örneklerini seslendiriyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Saf Akustik: 25 Mart Çarşamba saat 20.00’de Gili Ege Perla sahnesinde haftanın sakin ve huzurlu bir başlangıcı için akustik canlı performans sergiliyor.

  • Hakan Aysev ile Altın Yılların Şarkıları: 25 Mart Çarşamba saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tenor sesiyle klasikleşmiş eserlerden oluşan özel bir seçki sunuyor.

  • Melik Kurtkaya ve Orkestrası: 25 Mart Çarşamba saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü'nde geniş orkestra eşliğinde keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Emre Altuğ: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda efsaneleşmiş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.

  • Sezeninciler – Sezen Aksu Gecesi: 25 Mart Çarşamba saat 21.30’da SoldOut Performance Hall sahnesinde Minik Serçe’nin unutulmaz şarkılarını yeniden yorumluyor.

  • Chopstick Night: 26 Mart Perşembe saat 19.30’da Gili Ege Perla sahnesinde Uzak Doğu konsepti eşliğinde müzik dolu bir akşam yaşatıyor.

  • İkiye On Kala: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de 6:45 KK Bornova sahnesinde alternatif pop tınılarıyla enerjik bir performansa imza atıyor.

  • Purge Night İzmir: 26 Mart Perşembe saat 22.00’de Question Mark sahnesinde elektronik ritimlerin ve gizemli atmosferin hakim olduğu bir konsept parti sunuyor.

  • 21. Peron: 27 Mart Cuma saat 20.30’da Skaff PSM Alsancak'ta uzun bir aradan sonra İzmirli dinleyicileriyle nostaljik bir buluşma gerçekleştiriyor.

  • Zelişah & Mustafa: 27 Mart Cuma saat 20.30’da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde hareketli repertuvarları ve eğlenceli sahne şovlarıyla sahne alıyor.

  • Feridun Düzağaç (%100 Akustik): 27 Mart Cuma saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde en sevilen şarkılarını akustik düzenlemelerle seslendiriyor.

  • 2000'ler Türkçe Rock Gecesi (Direc-t & Dört x Dört): 27 Mart Cuma saat 21.00’de 6:45 KK Bornova sahnesinde iki dev grubu aynı sahnede rock tutkunlarıyla buluşturuyor.

  • Serdar Ortaç: 27 Mart Cuma saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 90'lardan günümüze pop müziğin hit parçalarıyla dans dolu bir gece vadediyor.

  • Mister and Missus – Her Telden 90'lar: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Cliff Venue sahnesinde 90’lı yılların en sevilen hitleriyle nostalji fırtınası estiriyor.

  • PAU: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde kendine has enerjisi ve popüler şarkılarıyla dinleyicileri coşturuyor.

  • Sancak: 27 Mart Cuma saat 23.00’ye Ooze Venue sahnesinde rap ve pop tınılarını harmanladığı duygusal parçalarını seslendiriyor.

  • Melis Fis: 28 Mart Cumartesi saat 19.00’da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda genç ve dinamik vokal performansıyla popüler şarkılarını seslendiriyor.

  • Rebetiko Kordelio: 28 Mart Cumartesi saat 20.00’de Bademler Sanat Köyü'nde Ege’nin her iki yakasından ezgilerle Rebetiko rüzgarı estiriyor.

  • Ali Doğan Gönültaş – Kendice: 28 Mart Cumartesi saat 20.30’da Defxane sahnesinde yöresel motifleri modern tınılarla birleştiren özgün bir dinleti sunuyor.

  • Vega (%100 Akustik): 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de SoldOut Performance Hall sahnesinde kültleşmiş rock şarkılarını akustik formatta söylüyor.

  • Hande Yener: 28 Mart Cumartesi saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda pop müziğin zirvesindeki hitleri ve dev sahne şovuyla geceye damga vuruyor.

  • Dilhan Şeşen: 28 Mart Cumartesi saat 21.30’da 6:45 KK Bornova sahnesinde alternatif vokal tarzı ve özgün yorumuyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Pera: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde rock müziğin enerjik ve sevilen parçalarıyla sahnede oluyor.

  • Seda Sayan: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Yeni Cabaret İzmir sahnesinde enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla İzmirli sevenlerini selamlıyor.

  • BEGE: 28 Mart Cumartesi saat 23.00’te Ooze Venue sahnesinde trap ve hip-hop tınılarıyla haftanın finalini yüksek enerjili bir konserle yapıyor.

  • Duman: 29 Mart Pazar saat 21.30’da The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda efsaneleşmiş rock marşlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Touche: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde deneysel dans ve müzik performansıyla izleyiciye farklı bir sanat deneyimi sunuyor.

  • Karaoke Party: 26 Mart Perşembe saat 20.30’da Bu Kabile sahnesinde katılımcıların mikrofon başına geçtiği, eğlence dolu bir karaoke gecesi düzenleniyor.

  • Gökhan Türkmen: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde duygusal hitleri ve etkileyici sahne performansı ile hayranlarıyla buluşuyor.

  • Son Feci Bisiklet: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde alternatif rock tınıları ve sevilen şarkılarıyla sahne alıyor.

  • Demet Akalın: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Merinos AKM Osmangazi Salonu'nda pop müziğin en hit şarkıları ve enerjik şovuyla dans dolu bir gece vadediyor.

  • Ankara Echoes: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde modern tınılar ve sanatsal ezgilerle Bursa dinleyicisine ulaşıyor.

  • Yüksek Sadakat: 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de Jolly Joker Bursa sahnesinde klasikleşmiş rock marşlarıyla enerjiyi zirveye taşıyor.

  • Doksanlar Diskosu: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Hayal Kahvesi Bursa'da 90'lı yılların unutulmaz pop hitleriyle nostalji fırtınası estiriyor.

  • Keskin: 29 Mart Pazar saat 18.00’de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde haftanın finalini rock tınılarıyla dolu dinamik bir performansla yapıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

  • Mabel Matiz: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde büyüleyici vokali ve dillerden düşmeyen hitleriyle haftanın en görkemli açılışını yapıyor.

  • Asfalt Dünya: 25 Mart Çarşamba saat 21.30’da 6:45 KK Trip Eskişehir'de rock tınılarıyla dolu nostaljik ve güçlü bir gece vadediyor.

  • Ben Caplan: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de İzole sahnesinde etkileyici sesi ve folk-jazz esintileriyle dinleyiciyi bambaşka bir dünyaya götürüyor.

  • Taladro: 26 Mart Perşembe saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde duygusal sözleri ve güçlü rap performansıyla hayranlarını selamlıyor.

  • Demircan Demir – Akustik Performans: 27 Mart Cuma saat 19.30’da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı sahnesinde samimi ve huzurlu bir müzik akşamı sunuyor.

  • Can Ozan: 27 Mart Cuma saat 21.30’da Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde romantik şarkıları ve modern ozan tavrıyla sahnede oluyor.

  • Flört: 27 Mart Cuma saat 22.00’de İzole sahnesinde neşeli rock tınıları ve 'Anadolu Beat' ruhuyla herkesi coşturuyor.

  • Çalgını Al Gel: 28 Mart Cumartesi saat 20.00’de Mahfil Sahne'sinde müziğin birleştirici gücüyle katılımcıların da dahil olduğu interaktif ve eğlenceli bir gece düzenliyor.

  • Son Feci Bisiklet: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de SPR Pub Eskişehir sahnesinde alternatif rock dünyasının en sevilen şarkılarını Eskişehirliler için seslendiriyor.

  • Discman – 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde nostalji rüzgarı estirerek herkesi pistte dansa davet ediyor.

  • Can Kazaz: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Fermento sahnesinde dingin vokali ve özgün besteleriyle haftayı huzurla kapatıyor.

  • Anatolian Sessions – Homecoming: 28 Mart Cumartesi saat 22.00’de Eskişehir Club 2020 sahnesinde elektronik tınıları Anadolu ezgileriyle birleştiren etkileyici bir performans sergiliyor

  • Kahvaltı Konseri: 29 Mart Pazar saat 10.45’te Gibi Cafe Sahne & Mutfak sahnesinde akustik canlı müzik eşliğinde pazar keyfini ikiye katlayan bir serpme kahvaltı deneyimi sunuyor.

  • Manidar: 29 Mart Pazar saat 20.00’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda kendine has tarzı ve sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
right-dark
