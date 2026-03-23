Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de Haftanın En Güzel Konserleri: İşte 23 – 29 Mart Konser Takvimi

Falan Filan: 24 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde interaktif bir müzik ve eğlence performansıyla haftayı başlatıyor.
Yol Boyunca (İbrahim Demirci): 24 Mart Salı saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde samimi bir müzikal anlatı ve performans gerçekleştiriyor.
Ben Caplan: 24 Mart Salı saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde kendine has güçlü vokali ve folk tınılarıyla sahne alıyor.
Italian Jazz Night: 25 Mart Çarşamba saat 20.00’de Sheraton Ankara, The Clubhouse Jazz Bar sahnesinde İtalyan cazının en seçkin eserlerini cazseverlerle buluşturuyor.
Küba Gecesi: 25 ve 28 Mart'ta saat 20.00’de Lola Kitchen and Bar sahnesinde Latin ritimleri ve dans dolu bir atmosfer vadediyor.
Egemen Akkol: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde sevilen şarkıları ve akustik performansıyla sahne alıyor.
Dansın Ritmi Patinin Kalbi: 25 Mart Çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde sokak hayvanları yararına düzenlenen özel bir dans ve müzik gösterisi sunuyor.
Yayla Trio: 25 Mart Çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde geleneksel ve modern tınıları harmanlayan bir müzik ziyafeti veriyor.
Bagjan Oktabr – Ruh Terapisi: 26 Mart Perşembe saat 20.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde viyolonsel tınılarıyla dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor.
Kendimden Hallice: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde alternatif rock tınıları ve özgün şarkılarıyla dinleyiciyle buluşuyor.
Harmonik Ses Dinletisi: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de Greyshake and Grey sahne Comedy Club sahnesinde mistik ve huzur veren harmonik tınılarla sıra dışı bir dinleti gerçekleştiriyor.
Kafa Kafaya: 26 Mart Perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde enerjik bir performans ve müzikal bir sohbet sunuyor.
Can Ozan: 26 Mart Perşembe saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde sevilen şarkıları ve romantik atmosferiyle sahne alıyor.
Mansur Ark ile 90lar 2000ler Türkçe Pop Parti: 27 Mart Cuma saat 20.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde nostalji dolu hitlerle dansın dozunu artırıyor.
Oldies'n Goldies Forever Young: 27 Mart Cuma saat 20.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center sahnesinde efsaneleşmiş klasiklerle dolu bir partiye imza atıyor.
Gripin: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Jolly Joker Ankara sahnesinde en sevilen rock hitlerini hayranlarıyla birlikte seslendiriyor.
Pandami Music: 27 Mart Cuma saat 21.00’de Kulüp Müjgan sahnesinde eğlenceli cover çalışmalarıyla dinamik bir performans sergiliyor.
Gxblin, Dante, Faze & Falle: 27 Mart Cuma saat 21.21’de Haymatlos Mekan sahnesinde modern tınılar ve yüksek enerjili bir hip-hop/elektronik gece yaşatıyor.
Arem Özgüç & Arman Aydın: 27 Mart Cuma saat 20.00’de JW Marriott Ankara sahnesinde elektronik müziğin popüler isimleriyle yüksek ritimli bir gece sunuyor.
Pinhani: 27 Mart Cuma saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde enerjik ve samimi performansıyla sahne alıyor.
Ankara Echoes: 27 Mart Cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Ankara(Tunus) sahnesinde şehrin modern seslerini ve sanatsal tınılarını müzikseverlere sunuyor.
Ah Geceler: 28 Mart Cumartesi saat 20.00’de JW Marriott Ankara sahnesinde 90'lı yılların en büyük pop hitleriyle nostalji yaşatıyor.
Kerem Görsev & Fatih Erkoç: 28 Mart Cumartesi saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda caz ve pop müziğin dev isimlerini aynı sahnede buluşturuyor.
Flört: 28 Mart Cumartesi saat 21.00’de Kulüp Müjgan'da neşeli rock tınıları ve sevilen klasikleriyle sahneye çıkıyor.
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu feat. Dertli Divani: 29 Mart Pazar saat 16.00’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda halk müziğinin usta isimleriyle eşsiz bir müzik şöleni sunuyor.
Hüsnü Arkan: 29 Mart Pazar saat 20.00’de MEB Şura Salonu'nda duygusal şarkıları ve derinlikli yorumuyla dinleyiciyle buluşuyor.
Manuş Baba: 29 Mart Pazar saat 20.00’de Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde popüler şarkıları ve kendine has yorumuyla sahne alıyor.
Sühan Ayhan: 29 Mart Pazar saat 20.00’de Kocatepe Kültür Merkezi'nde klasik ve modern tınıların birleştiği özel bir konser gerçekleştiriyor.
Bill Laurance & Michael League: 29 Mart Pazar saat 20.30’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Kemal Kurdaş Salonu'nda cazın dünyaca ünlü isimleriyle büyüleyici bir enstrümantal performans sergiliyor.
No Land: 29 Mart Pazar saat 22.00’de 6:45 KK Ankara sahnesinde çok kültürlü müzik anlayışı ve özgün tınılarıyla sahne alıyor.
Niyazi Koyuncu: 29 Mart Pazar saat 22.00’de Holly Stone Performance Hall Ankara'da Karadeniz rock müziğinin sevilen örneklerini seslendiriyor.
