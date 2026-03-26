article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
30 Mart - 5 Nisan Haftasında İstanbul'da Sahnelenecek Tiyatro Oyunları!

30 Mart - 5 Nisan Haftasında İstanbul'da Sahnelenecek Tiyatro Oyunları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 11:37

30 Mart - 5 Nisan haftasında İstanbul tiyatro sahneleri oldukça hareketli görünüyor. Komedi, dram, müzikal ve klasik uyarlamalar farklı sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncuların yer aldığı yapımların yanı sıra yeni sezon oyunları da dikkat çekiyor. Bu hafta tiyatro planı yapmak isteyenler için öne çıkan oyunları bir araya getirdik. İşte 30 Mart - 5 Nisan haftasında İstanbul'da sahnelenecek tiyatro oyunları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

  • Komedi: Kadınlık Bizde Kalsın, Etekler ve Pantolonlar, İki Kişilik Oyun, Aydınlıkevler, Yan Rol

  • Dram: İçimizdeki Şeytan

  • Müzikal: Don Quixote

  • Yetişkin Oyunu: Oscar, İkinci Perdenin Başı

  • Klasik Uyarlama: Cimri

Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni

Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar önce kaleme aldığı ve uzun süre kapalı gişe sahnelenen 'Kadınlık Bizde Kalsın', yeniden yazılan versiyonuyla sahneye dönüyor. Kadınların yaşadığı toplumsal baskıları, şiddeti ve eşitsizliği mizahi bir dille ele alan oyun, yıllar geçse de değişmeyen gerçekleri gözler önüne seriyor.

Yasemin Yalçın’ın sahne performansıyla dikkat çeken yapım, hem güldüren hem düşündüren anlatımıyla öne çıkıyor. 

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 3 Nisan

  • Mekan: Maltepe Dragos Sahne

  • Oyuncular: Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Yasemin Çıtak, Uğur Ercan

Oscar

Oscar

Yanlış anlaşılmaların peş peşe geldiği hikâye, kısa sürede karmaşık bir hâl alır. Christian sevdiği kadını istemeye hazırlanırken, Colette ise sevgilisiyle evlenmek için babasına yalan söyler. Ancak planlar beklenmedik şekilde tersine döner ve olaylar hızla içinden çıkılmaz bir hâle gelir.

Tempolu ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyun, klasik Fransız komedisinin modern yorumunu sahneye taşıyor. Yanlış kimlikler, beklenmedik gelişmeler ve sürprizlerle dolu hikâye izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor.

  • Etkinlik Türü: Yetişkin Oyunu

  • Süre: 115 dakika

  • Tarih: 1-2-3-4 Nisan

  • Mekan: Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • Oyuncular: Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Hakan Gümüş, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk

Etekler ve Pantolonlar

Etekler ve Pantolonlar

Yıllardır görüşmeyen iki eski arkadaşın yeniden bir araya gelmesiyle başlayan hikâye, evlilik ve ilişkiler üzerine sorgulamalarla ilerliyor. Nurcan’ın evliliğindeki sorunları paylaşmasıyla başlayan süreç, iki kadının kendi hayatlarını ve geçmişlerini sorgulamasına neden oluyor.

Üç kadının farklı hikâyelerini bir araya getiren oyun, toplumsal baskılar ve bireysel özgürlük üzerine dikkat çeken bir anlatım sunuyor. Mizah ve duygusal anların dengeli şekilde ilerlediği yapım, izleyiciye keyifli bir deneyim sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı 12+

  • Tarih: 5 Nisan

  • Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Cimri

Cimri

Moliere’in klasikleşmiş eseri modern yorumuyla sahnelenmeye devam ediyor. Cimri karakteri üzerinden aile ilişkileri, para hırsı ve insan doğası mizahi bir dille ele alınıyor.

Serkan Keskin’in performansıyla dikkat çeken oyun, güçlü kadrosu ve modern sahne diliyle izleyicilere farklı bir 'Cimri' yorumu sunuyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş Sınırı 16+

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçimizdeki Şeytan

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin aynı adlı eserinden uyarlanan 'İçimizdeki Şeytan', insanın iç dünyasında yaşadığı çatışmaları sahneye taşıyor. Toplumsal baskılar, bireysel korkular ve karar verme süreçleri üzerinden ilerleyen hikâye, karakterlerin içsel hesaplaşmalarını izleyiciye aktarıyor.

  • Etkinlik Türü: Dram

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı 13+

  • Tarih: 4 Nisan

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

İki Kişilik Oyun

İki Kişilik Oyun

Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın aynı sahnede buluştuğu 'İki Kişilik Oyun', evlilik, ilişkiler ve toplumsal roller üzerine mizahi bir anlatım sunuyor. Bir evliliğin başlangıcı, krizi ve sonrası üzerinden ilerleyen hikâye, iki karakterin karşılıklı diyaloglarıyla şekilleniyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve bireysel özgürlük temalarının işlendiği yapım, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 1-3 Nisan

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Oyuncular: Binnur Kaya, Mert Fırat

Don Quixote (Don Kişot)

Don Quixote (Don Kişot)

Cervantes’in klasik eseri 'Don Quixote', müzikal uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. Hayal gücü ile gerçeklik arasında gidip gelen Don Kişot’un hikâyesi, güçlü sahne tasarımı ve geniş kadrosuyla izleyiciyle buluşuyor.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un başrollerinde yer aldığı müzikal, 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici sahne tasarımıyla dikkat çekiyor. 

  • Etkinlik Türü: Müzikal

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

  • Tarih: 30 Mart

  • Mekan: Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen

İkinci Perdenin Başı

İkinci Perdenin Başı

Genç bir oyuncu olan Muhsin’in oyuncu seçmesine katılma süreciyle başlayan hikâye, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelen bir anlatı sunuyor. Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünen Muhsin, seçmelere katılma kararıyla önemli bir eşikte kendisini bulur.

Umut, hayal ve varoluş mücadelesi üzerine kurulu oyun, genç bir oyuncunun iç dünyasını sahneye taşıyor. 

  • Etkinlik Türü: Yetişkin Oyunu

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

  • Tarih: 4 Nisan

  • Mekan: FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi

  • Oyuncular: Alp Tuğhan Taş, Ebru Üstüntaş

Aydınlıkevler

Aydınlıkevler

Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin yer aldığı Aydınlıkevler, dar gelirli bir ailenin yaşam mücadelesini konu ediyor. Yokluk, umut ve dayanışma temaları üzerinden ilerleyen hikâye, geçmişe uzanan sıcak bir anlatım sunuyor.

Aile ilişkileri ve hayatın zorlukları üzerine kurulu oyun, mizahi ve duygusal anları bir araya getiriyor.

  • Etkinlik Türü: Komedi

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: Maximum Uniq Hall

  • Oyuncular: Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı, Nebi Tolga Yılmaz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yan Rol

Yan Rol

Yan Rol, hayatında her zaman geri planda kalan bir kadının kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor. Kendi hayatında bile başrol olamayan karakter, geçmişi ve ilişkileriyle hesaplaşmaya başlar.

  • Etkinlik Türü Komedi

  • Süre 70 dakika

  • Yaş Sınırı 7+

  • Tarih: 31 Mart

  • Mekan: House Of Performance Alt Sahne

  • Oyuncular: Merve Polat

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın