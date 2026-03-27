Harry Potter Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı: İzleyiciler ise Aynı Soruyu Sordu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.03.2026 - 16:05 Son Güncelleme: 27.03.2026 - 16:06

Harry Potter evreni bu kez dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. HBO imzalı yapımın ilk fragmanı yayınlandı. Uzun süredir beklenen proje ilk görüntülerle gündeme geldi. Fragman kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İzleyiciler yapımı detaylı şekilde değerlendirmeye başladı. Görseller kadar içerik de tartışma konusu oldu. Fragmanı izleyenlerin aklında ise ortak bir soru oluştu.

Kaynak: Independent

Harry Potter dizisi ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıktı ve uzun süredir beklenen proje ilk görüntülerle gündeme girdi.

Yedi kitaplık hikayenin yedi sezonluk bir diziye uyarlanacağı duyuruldu. Fragman dizinin atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi. Hogwarts Kalesi ve kostüm tasarımları öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Ancak fragmanın genel tonu izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı izleyiciler görsel dünyayı başarılı buldu. Bazıları ise eksik buldukları noktaları dile getirdi.

Özellikle sihir unsurlarının azlığı konuşulan başlıkların başında geldi.

Bu durum fragmanı izleyenlerin aynı soruyu sormasına neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlar kısa sürede yayıldı. Bir hayran Instagram’da, “Bu harika ve duygusal olsa da şunu sormak istiyorum: Bu fragmanda sihir nerede?” diye yorum yazdı. Bir başka kullanıcı ise “Fark ettiğim tek küçük sihir işareti Snape’in Lumos büyüsünü kullanmasıydı. Ciddi misiniz? Bu dizi, Harry Potter’ın büyülü dünyasını daha genç bir nesle tanıtmak için yapıldı ve bu fragmanda neredeyse hiç sihir yoktu…” sözlerini paylaştı. Bir başkası şöyle şikayet etti: “Hayır! Sihir yok. Geçmişteki filmler ve oyuncu kadrosu zaten sihirliydi.” Bir hayran da şöyle ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, bu fragman ‘büyülü’ hissettirmedi, daha gerçekçi, ayakları yere basan bir şey gibiydi. Sihir nerede? Bu arada izlemek için sabırsızlanıyorum.” 

Gelen yorumların geneli bu şekildeydi. Dizinin diğer fragmanlarıyla durum daha da netlik kazanacaktır.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
