article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ünlü Oyuncular Aile Arasında 2 Filmi İçin Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.03.2026 - 14:48 Son Güncelleme: 27.03.2026 - 14:49

2017 yılında çıkan Aile Arasında filmi üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen en sevilen komedi filmleri arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medyada adından sıkça söz edilen filmin ikincisinin çekileceği açıklanmıştı. Şimdiyse filmin başrol oyuncuları buluştu. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Aile Arasında
Film

Aile Arasında

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülse Birsel geçtiğimiz günlerde Aile Arasında 2 için paylaşım yaparak hayranlara müjdeyi vermişti.

'2 Aile Arasında'' yola çıktı geliyorrr! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz' sözleriyle filmin ikincisini çekeceklerini duyuran Birsel’e adeta etkileşim yağmıştı. Şimdiyse Demet Evgar’dan paylaşım geldi.

Filmin başrol oyuncularından Demet Evgar, Instagram hesabından aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

Engin Günaydın ve Gülse Birsel’le bir araya gelen ünlü oyuncu “Kaldığımız yerden devam” notunu düştü. Aile Arasında ilk filmiyle harika sonuçlara imza atmıştı. Yerli komedi filmleri arasında en iyilerden olarak adını hafızalara kazımıştı. İkinci film için heyecan dorukta. Bakalım bu kez nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın