Miley Cyrus Geri Döndü: Hannah Montana’nın Özel Bölümüne Dev İlgi!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.03.2026 - 10:48 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 10:50

Hannah Montana yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizinin 20. yılı için hazırlanan özel bölüm izleyiciyle buluştu. Yayın sonrası hem eski hem yeni izleyiciler diziye yöneldi. Miley Cyrus’un geri dönüşü ilgiyi artırdı. Dijital platformlarda izlenme oranlarında büyük bir yükseliş yaşandı. Yıllar önce sona eren yapım yeniden konuşulmaya başladı. Dizinin etkisi kısa sürede rakamlara da yansıdı.

Kaynak: Independent

Hannah Montana’nın 20. yılı için hazırlanan özel bölüm yayınlandıktan sonra diziye olan ilgi yeniden arttı.

Disney+’ta izleyiciyle buluşan “Hannah Montana 20th Anniversary Special” kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Özel bölüm ilk üç gün içinde 6,3 milyon izlenme elde etti. Bu artış yalnızca yeni bölüme değil eski bölümlere de yansıdı. Verilere göre dizinin genel izlenme oranlarında yüzde 1000’lik bir artış görüldü.

2006 ile 2011 yılları arasında yayınlanan dizi yıllar sonra yeniden izlenmeye başladı.

Özel bölüm 24 Mart tarihinde izleyiciyle buluştu. Miley Cyrus özel bölüm için sete geri döndü. Programda Alex Cooper ile yapılan bir söyleşi de yer aldı. Ayrıca hayranlardan oluşan bir grupla birlikte dizinin şarkıları yeniden seslendirildi. Projenin yaratıcı sürecinde Ashley Edens, yapımcı kadrosunda ise Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper ve Matt Kaplan yer aldı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
