İnci Türkay Tek Kişilik Liste Oyunuyla İstanbul Sahnesinde Büyük İlgi Gördü

30.03.2026 - 14:02

İnci Türkay, sahneye yeni oyunu ile çıktı. “Liste” adlı tek kişilik oyun İstanbul’da ilk kez seyirciyle buluştu. Prömiyer gösterimi Zorlu PSM’de gerçekleşti. Oyuna ilgi yoğundu ve salonlar doldu. Türkay performansıyla izleyicinin karşısına çıktı. Aynı akşam iki farklı temsil sahnelendi ve ünlü oyuncu alkışları topladı. Gelin detaylara geçelim…

İnci Türkay, Jennifer Tremblay imzalı “Liste” adlı tek kişilik oyunla İstanbul’da sahneye çıktı.

Oyun 29 Mart akşamı Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. Prömiyer kapsamında iki ayrı temsil gerçekleştirildi. 17.00 ve 19.30 saatlerinde sahnelenen oyunlara yoğun ilgi vardı. Her iki gösterimde de salon tamamen doldu.

Oyun bitiminde salonu dolduran izleyiciler ayakta alkışa başladı.

Prömiyer gecesi iki temsilde de benzer bir ilgi yaşandı. “Liste” oyunu sezon boyunca farklı sahnelerde de izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Yapımın sıradaki durakları da açıklandı. 3 Nisan’da Baba Sahne’de yeni bir temsil gerçekleştirilecek. Ardından 5 Nisan’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde iki ayrı gösterim yapılacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
right-dark
0
0
0
0
0
0
0
