Sınavda Kopya Çekenleri Böyle Yakaladılar: Ülkedeki Tüm Telefonlar Son Ses Çaldı
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Güney Kore'de Perşembe günü yapılan üniversite giriş sınavı Suneung sırasında, öğrencilerin teslim etmediği telefonları ortaya çıkarmak için ülke genelinde üç acil durum uyarısı gönderildi. Eğitim Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı nihai sayıya göre 111 öğrenci akıllı cihazla yakalandı. Bunların 54'ü acil durum uyarılarıyla tespit edildi. Beş öğrenci ise cihazları sınav sırasında kullanırken yakalandı.
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Üç acil durum uyarısı, 54 öğrencinin sınava getirdiği cihazı ortaya çıkardı.
Beş öğrenci cihazı sınav sırasında kullanırken yakalandı, akıllı gözlük kullanan öğrenci itiraf etti.
Cezalar 11 Aralık'tan önce belirlenecek, kopya yasağının 10 yıla çıkarılması isteniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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