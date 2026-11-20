Beş vakada cihazların sınav sırasında kullanıldığı belirlendi. Güney Chungcheong eyaletinde bir öğrenci akıllı gözlükle yakalandı. Gyeonggi eyaletinde bir öğrencinin üzerinde minik kamera ve kablosuz kulaklık bulundu. Polis iki olayda da soruşturma başlattı ve Gyeonggi'deki öğrencinin cihazları kullanıp kullanmadığını inceliyor. Seul'de bir öğrenci sınav kağıdını akıllı telefonla fotoğraflarken, Seul ve Gyeonggi'de iki öğrenci de tuvalette akıllı telefon kullanırken yakalandı.

Güney Chungcheong Eğitim Ofisi'ne göre akıllı gözlükle yakalanan öğrenci, Cheonan Shindang Lisesi'ndeki sınavın ikinci oturumunda, matematik bölümü sırasında iki kez tuvalete gitti. Gözetmenler, öğrencinin soruları çözmeden cevapları yazdığını ve gözlüğüyle oynadığını gördü. Sınav bittikten sonra gözlüğünü teslim etmesi istenen öğrenci sıradan bir gözlük çıkardı. Öğrencinin rızasıyla yapılan üst aramasında akıllı gözlük bulundu ve öğrenci, matematik oturumunda gözlüğü kullandığını itiraf etti. Chungnam Eyalet Polisi, öğrenci hakkında hileli yollarla kamu görevine engel olma suçlamasıyla işlem yaptı ve yardım eden biri olup olmadığını araştırıyor.