Yarım Asırlık Savaşı Bitiren Barış Anlaşması: 1960’tan 2016’ya Kadar Kolombiya ve FARC Savaşı

Örgüt, 1980’li yıllarda altın çağına adım atmıştı. Ülke genelinde büyük çaplı eylemler gerçekleştiren örgüte gün geçtikte katılım artıyordu. Üye sayısı on binleri aşmıştı. FARC’ın 1980’li yıllardan itibaren gücünü artırmak için kokain ticaretine başladığı da iddialar arasında. ABD tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre örgüt yılda en az 300 milyon dolar kazanç elede ediyordu.

Kolombiya Emniyet Genel Müdürü General Jose Roberto Leon'a göre ülke genelinde uyuşturucu ticaretinin yüzde 60'ına hakim olan örgütün yıllık geliri 1 milyar doları buluyordu.

Örgüt kazandığı paralarla gücünü artırırken büyük bir tehlike olarak görülmesi üzerine 1980’den 1990’lı yıllara kadar hükümet tarafından barış girişimlerinde bulunuldu.