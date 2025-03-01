Yarım Asırlık Savaşı Bitiren Barış Anlaşması: 1960’tan 2016’ya Kadar Kolombiya ve FARC Savaşı
Yarım Asırlık Savaşı Bitiren Barış Anlaşması: 1960’tan 2016’ya Kadar Kolombiya ve FARC Savaşı
Kolombiya Komünist Partisi 1960 yılında askeri kanadı FARC’ı kurdu. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (İspanyolca: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) FARC veya FARC-EP kısaltmalarıyla anılıyor. Marksist-Leninist örgüt, 50 yılı aşkın süre boyunca Kolombiya hükümeti ile çatıştı. Bu çatışma bölgenin en uzun süren iç savaşı olarak tarihe geçti. Ancak 2010 yılından itibaren gücü azalan FARC ile hükümet bir barış süreci başlattı. 2012 yılında başlayan barış müzakereleri 2016 yılında kalıcı anlaşmayla başarıya ulaştı.
Yaklaşık dört yıl süren barış süreciyle Kolombiya tarihinin en uzun süren iç çatışması sona erdi.
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Tarih 1960’lı yılları gösterdiğinde Kolombiya 50 yılı aşkın süre devam edecek bir iç çatışmayla karşı karşıya gelecekti.
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Kolombiya Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak kuruldu.
Terör örgütü ilan edildi.
1980’lerde FARC altın çağını yaşadı.
2001 yılında örgütün 16 bin mensubu bulunuyordu.
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2010 yılında barış süreci başladı. FARC gücünü giderek kaybetti.
2012 yılında Kolombiya FARC Barış Müzakereleri ile resmi süreç başladı.
Kolombiya hükümeti ve FARC arasında barış süreci yaklaşık dört sene sürdü.
Dört yılın sonunda kalıcı barış anlaşması.
50 yıllık savaş sona erdi.
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Türkiye, Kolombiya hükümeti ve FARC arasındaki barış sürecine destek veren ülkelerden biri olmuştu.
“Sürecin başından beri güçlü destek vermiş olan Türkiye…”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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