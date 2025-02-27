Türkiye Öcalan'dan Gelecek Çağrıya Kilitlendi: Dünyadan Barış Süreci ve Silahsızlanma Örnekleri

Endonezya’nın Sumatra kenti Açe bölgesinde bağımsızlık için oluşturulan Özgür Açe Hareketi, (GAM) 1976’dan 2005’e kadar hükümetle savaştı. Bu yıllar arasında 15 bini aşkın insan öldürüldü.

Örgüt, 2005 yılında Endonezya hükümetiyle barış anlaşması imzaladı. Anlaşmayla silahlı kanat dağıtıldı.

Endonezya’da bu barış süreci ilk olarak 2002 yılında başladı ancak bir sene sonra süreç durdu. Hükümet Özgür Açe Hareketi’nin silahsızlanmada başarısız olmakla suçladı. Savaş yeniden başladı.

2004 yılında ülkede yaşanan tsunami felaketi çözüm sürecini tekrardan başlatan olay olarak karşımıza çıktı. Özgür Açe Hareketi bağımsızlık talebinden vazgeçtiğini duyurdu.

Ülkede barış sürecinin yakından takip eden gazetecinin görüşlerine göre silahsızlanma müzakerelerin en zorlu başlığı. Endonezya hükümetinin örgüte ön koşulu ise silahsızlanma oldu. Hükümet “Sadece silahları bırakın” çağrısını yapmadı bunun uygulanabilir olması için yeni çözüm yolları buldu.

O çözüm yolu “Ver parayı, götür ürünü” (Cash and Carry) olarak adlandırıldı.

Uygulamaya göre GAM bırakacağı silah sayısı kadar Endonezya hükümeti bölgeden askeri birliklerini çekti.

İki taraf arasındaki samimi ve istenen barış sonucunda çözüm süreci başarıya kavuştu. Uzmanlar her iki tarafın ilişkileri sürdürme isteği nedeniyle hiçbir zor konunun çözümsüz bırakılmadığını aktarıyor.

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