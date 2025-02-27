Türkiye Öcalan'dan Gelecek Çağrıya Kilitlendi: Dünyadan Barış Süreci ve Silahsızlanma Örnekleri
Türkiye Öcalan'dan Gelecek Çağrıya Kilitlendi: Dünyadan Barış Süreci ve Silahsızlanma Örnekleri
Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın bugün silahsızlanma çağrısı yapması bekleniyor. Türkiye’de yeni sürecin nasıl olacağı, nasıl devam edeceği merak ediliyor. Öcalan’ın çağrısı öncesi tartışmalar artarken dünyada silahsızlanma örneklerinin olup olmadığı da merak edilenler arasında. Günün ana gündemi beklenen silahsızlanma çağrısıyken gelin hep birlikte dünyada silahlı örgütlerin yaşadığı barış süreci ve son aşamada gerçekleşen silahsızlanma örneklerine bakalım.
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Türkiye yeni bir sürece giriyor. Bugün Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silahsızlanma çağrısı yapması bekleniyor.
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DEM Parti bugün (27 Şubat 2025) Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüşmek için İmralı’ya gitti. Saat 17.00’da ise Öcalan’ın tarihi çağrısının paylaşılması bekleniyor.
Türkiye, yeni bir sürece adım adım ilerlerken, dünyada yaşanan barış süreçlerine dair önümüzde pek çok örnek bulunuyor.
Endonezya: 26 yıllık savaş barışla sonlandı.
El Salvador: Silahsızlanma tartışmalarından önce ‘tam politik anlaşma’ koşulu sunuldu.
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Kuzey İrlanda: Barış anlaşmasıyla gelen silahsızlanma adımı.
İspanya: Halk sokaklara indi, ‘Basta Ya’ (Artık Yeter) sloganlarıyla barış sağlattı.
Kolombiya: Yarım asır süren çatışmalar, halk oylaması ve barış anlaşması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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