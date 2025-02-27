Türkiye’de Kritik Gün! Abdullah Öcalan’ın ‘Silah Bırakma’ Çağrısı Saat 17:00’de Okunacak
İmralı'daki Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.
Görüşmenin ardından saat 17.00'de İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.
Öte yandan; DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.
İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de.
DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer alacak.
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor.
Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre; DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de köşe yazısında Öcalan’ın açıklamasına şu şekilde değindi:
DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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