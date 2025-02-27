onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’de Kritik Gün! Abdullah Öcalan’ın ‘Silah Bırakma’ Çağrısı Saat 17:00’de Okunacak

Türkiye’de Kritik Gün! Abdullah Öcalan’ın ‘Silah Bırakma’ Çağrısı Saat 17:00’de Okunacak

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2025 - 08:31 Son Güncelleme: 27.02.2025 - 08:53

İmralı'daki Abdullah Öcalan’ın tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek. 

Görüşmenin ardından saat 17.00'de İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor. Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor.

Öte yandan; DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de.

İmralı'dan tarihi çağrı için gözler saat 17.00'de.

DEM Parti İmralı heyeti, bugün 3. kez İmralı'ya gidiyor. Görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer alacak.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer alacak.

Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Ebru Günay heyette yer alacak.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep ediyor.

Fakat Adalet Bakanlığı mevzuatı gerekçe göstererek görüntülü çağrının mümkün olmadığının altını çiziyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını ifade etti.

Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre; DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre; DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte 'gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği' vurgusu da bulunacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de köşe yazısında Öcalan’ın açıklamasına şu şekilde değindi:

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de köşe yazısında Öcalan’ın açıklamasına şu şekilde değindi:

Öcalan’ın çağrısının yazılı olması bekleniyor. Kandil ve DEM Parti tarafından çağrısının video ile görüntülü olarak yapılması yönünde bir beklenti oluşturulmuştu. Ancak Öcalan’ın çağrısını yazılı olarak yapacağı söyleniyor. İmralı heyeti aracılığıyla muhataplarına iletilecek olan çağrının Öcalan’ın avukatları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti.

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak halkı meydanlara davet etti.

Van il örgütü, “Asrın çağrısını Van’da kitlesel olarak karşılıyoruz” ifadeleriyle duyurduğu paylaşımında, Van halkını Kent Meydanı’na davet etti. Diyarbakır örgütü ise Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda kurulacak dev ekranlarla açıklamanın canlı yayınlanacağını duyurdu.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
twitter.com

'Yarın ortalık yıkılacak… Yarın Ortadoğu semalarında barış bombası patlayacak… Yarından sonra artık Türk ve Kürt gençlerinin cansız bedenleri toprağa gömülmeyecek… İnsanlar değil Silahlar toprağa gömülecek, PKK fesih süreci başlayacak Çünkü yarın Abdullah Öcalan konuşacak…'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
9
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın