Sosyetenin Ünlü Simalarından İş İnsanı ve Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu
Sosyetenin Ünlü Simalarından İş İnsanı ve Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu.
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Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.
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Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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