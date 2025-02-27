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Sosyetenin Ünlü Simalarından İş İnsanı ve Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Sosyetenin Ünlü Simalarından İş İnsanı ve Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2025 - 08:12

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş kadını ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu.

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Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.

Sosyetenin ünlü simalarından iş kadını ve golfçü Beyhan Benardete Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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