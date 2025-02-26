Okan Buruk Yazısı İşinden Etti: Yeni Şafak, Yazar Tamer Korkmaz’ın İş Akdini Sonlandırdı

Yeni Şafak, yazar Tamer Korkmaz'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 'FETÖ' iddialarıyla hedef aldığı “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısını sitesinden kaldırdı. Yazısı kaldırılan yazar hakkında gündeme bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.