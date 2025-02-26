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Okan Buruk Yazısı İşinden Etti: Yeni Şafak, Yazar Tamer Korkmaz’ın İş Akdini Sonlandırdı

Okan Buruk Yazısı İşinden Etti: Yeni Şafak, Yazar Tamer Korkmaz’ın İş Akdini Sonlandırdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.02.2025 - 00:14

Yeni Şafak, yazar Tamer Korkmaz'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 'FETÖ' iddialarıyla hedef aldığı “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısını sitesinden kaldırdı. Yazısı kaldırılan yazar hakkında gündeme bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.

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Yazar Tamer Korkmaz hakkında gündeme gelen iddia herkesin dikkatini çekti.

Yazar Tamer Korkmaz hakkında gündeme gelen iddia herkesin dikkatini çekti.

Yeni Şafak gazetesinin yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısında, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında iddialarda bulundu.

Yeni Şafak gazetesinin yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısında, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında iddialarda bulundu.

Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem AKP’den milletvekili seçilen terör örgütü FETÖ firarisi Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sordu.

Korkmaz ayrıca Okan Buruk'un Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, 'Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile 'Ağlayan Hoca'sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!' dedi.

Söz konusu yazının Yeni Şafak’ın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Yazarın önce yazısı silindi sonrasında iş akdini sonlandırıldığı iddia edildi.

Söz konusu yazının Yeni Şafak’ın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Yazarın önce yazısı silindi sonrasında iş akdini sonlandırıldığı iddia edildi.

Yazar hakkında sosyal medyadan duyuruldu. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.

Yazar hakkında sosyal medyadan duyuruldu. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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