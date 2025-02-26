Okan Buruk Yazısı İşinden Etti: Yeni Şafak, Yazar Tamer Korkmaz’ın İş Akdini Sonlandırdı
Okan Buruk Yazısı İşinden Etti: Yeni Şafak, Yazar Tamer Korkmaz’ın İş Akdini Sonlandırdı
Yeni Şafak, yazar Tamer Korkmaz'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 'FETÖ' iddialarıyla hedef aldığı “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısını sitesinden kaldırdı. Yazısı kaldırılan yazar hakkında gündeme bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.
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Yazar Tamer Korkmaz hakkında gündeme gelen iddia herkesin dikkatini çekti.
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Yeni Şafak gazetesinin yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısında, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında iddialarda bulundu.
Söz konusu yazının Yeni Şafak’ın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. Yazarın önce yazısı silindi sonrasında iş akdini sonlandırıldığı iddia edildi.
Yazar hakkında sosyal medyadan duyuruldu. Pointer'ın haberine göre, Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle köşe yazarı Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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