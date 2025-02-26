onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yarın Okullar Tatil mi? 8 İlde Okullar Tatil Edildi

Yarın Okullar Tatil mi? 8 İlde Okullar Tatil Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.02.2025 - 23:23

Kar yağışı bazı illerde devam ediyor. Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. 8 ilde eğitime ara verildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orta ve doğu Karadeniz'de kar yağışı devam ederken, öğrencilerin merakla beklediği ''okullar yarın tatil mi?'' sorusuna yanıt geldi.

Orta ve doğu Karadeniz'de kar yağışı devam ederken, öğrencilerin merakla beklediği ''okullar yarın tatil mi?'' sorusuna yanıt geldi.

Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Rize'de tüm okullarda, Van, Trabzon, Kastamonu, Ardahan, Ordu, Artvin ve Giresun'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Rize'de tüm okullarda, Van, Trabzon, Kastamonu, Ardahan, Ordu, Artvin ve Giresun'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

İlk açıklama Ordu Valiliğinden geldi. Açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu bildirildi.

Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekili. Açıklamada ayrıca, 'Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır' denildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Baydaş, şöyle devam etti:

'Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama meteorolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız.'

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir'' diyen Baydaş, şunları söyledi:

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir'' diyen Baydaş, şunları söyledi:

''Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir.'

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın için ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın için ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde yarın 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini kaydetti. Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Küre ilçesinde ise yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik, Muhittin Öztürk Saffet Çebi ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl'deki ilkokul ve ortaokulların tamamında, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı, Özdil ve Kömürcü mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Akçaabat ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Işıklar Orta Mahalle İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar İlkokulu/Ortaokulu, Işıklar Çok Programlı Lisesi, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Hakkı Altıntaş Ortaokulu, Mecit Pirhasan İlkokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu, Hasan Saka İlkokulu/Ortaokulu, Sebat İlkokulu, Mersin Şehit Engin Saraç İlkokulu/Ortaokulu,, Kaleönü Murat Köse İlkokulu/Ortaokulu, Akçaköy İlkokulu/Ortaokulu, Derecik İlkokulu/Ortaokulu, Derecik Anadolu Lisesi ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın