Yarın Okullar Tatil mi? 8 İlde Okullar Tatil Edildi
Yarın Okullar Tatil mi? 8 İlde Okullar Tatil Edildi
Kar yağışı bazı illerde devam ediyor. Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. 8 ilde eğitime ara verildi.
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Orta ve doğu Karadeniz'de kar yağışı devam ederken, öğrencilerin merakla beklediği ''okullar yarın tatil mi?'' sorusuna yanıt geldi.
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Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Rize'de tüm okullarda, Van, Trabzon, Kastamonu, Ardahan, Ordu, Artvin ve Giresun'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.
Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.
Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.
"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir'' diyen Baydaş, şunları söyledi:
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın için ara verildi.
Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.
Trabzon'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya ilçesindeki okullarda taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.
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Van'ın Özalp ile Saray ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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