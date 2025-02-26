Yarın Okullar Tatil mi? 8 İlde Okullar Tatil Edildi

Baydaş, şöyle devam etti:

'Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama meteorolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız.'