Terörsüz Türkiye’de Tarihi Gün: Abdullah Öcalan Ankara’da Ameliyat Olup PKK Kongresine Telefonla Katıldı

Terörsüz Türkiye için tarihi gün yaşanıyor. Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye çağrısı ile başlayan süreç sonunda PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak 'Fesih' kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada 'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi.

Kongre hakkında Takvim’de yer alan habere göre; Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği Ardından da İmralı’ya dönerek PKK kongresine telefon ile katıldığı iddia edildi.