Terörsüz Türkiye’de Tarihi Gün: Abdullah Öcalan Ankara’da Ameliyat Olup PKK Kongresine Telefonla Katıldı
Terörsüz Türkiye için tarihi gün yaşanıyor. Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye çağrısı ile başlayan süreç sonunda PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak 'Fesih' kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada 'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi.
Kongre hakkında Takvim’de yer alan habere göre; Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği Ardından da İmralı’ya dönerek PKK kongresine telefon ile katıldığı iddia edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan ve Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden süreçte tarihi günler yaşanıyor.
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“Abdullah Öcalan Ankara’da ameliyat oldu, sonra kongreye telefonla katıldı.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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