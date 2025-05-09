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Terörsüz Türkiye’de Tarihi Gün: Abdullah Öcalan Ankara’da Ameliyat Olup PKK Kongresine Telefonla Katıldı

Terörsüz Türkiye’de Tarihi Gün: Abdullah Öcalan Ankara’da Ameliyat Olup PKK Kongresine Telefonla Katıldı

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 15:33

Terörsüz Türkiye için tarihi gün yaşanıyor. Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye çağrısı ile başlayan süreç sonunda PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak 'Fesih' kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada 'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi. 

Kongre hakkında Takvim’de yer alan habere göre; Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği Ardından da İmralı’ya dönerek PKK kongresine telefon ile katıldığı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan ve Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden süreçte tarihi günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan ve Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden süreçte tarihi günler yaşanıyor.

PKK’dan yapılan açıklamada 'PKK 12. Kongresi'nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı. 

PKK’dan yapılan açıklama: 

'PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır' denildi.  Açıklamada ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerilerin okuyup değerlendirildiği, PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporunun da kongrede okunup tartışıldığının altı çizildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için de taziye mesajına yer verilen açıklamada, 'PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle anıldı” denildi.  Kongrede alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.  DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Doğan, 'Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz.'

“Abdullah Öcalan Ankara’da ameliyat oldu, sonra kongreye telefonla katıldı.”

“Abdullah Öcalan Ankara’da ameliyat oldu, sonra kongreye telefonla katıldı.”

Takvimde yer alan habere göre; PKK kongresinin Süleymaniye'de toplandığı öne sürüldü. Abdullah Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği ardından İmralı'ya dönerek kongreye telefon ile katıldığı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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