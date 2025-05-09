PKK'nın Kongre Kararına MHP'den İlk Açıklama
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını duyurmuş ve yapılan açıklamada “Tarihi öneme sahip kararlar alındı” denilmişti.
Bu ifadelerin ardından MHP’den ilk açıklama geldi.
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MHP’nin ilk açıklamasını Grup Başkanvekili Celal Adan, X hesabından yaptı.
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PKK, 12. Kongresi’nin 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandığını duyurdu. PKK’dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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