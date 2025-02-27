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Fesih Nedir? Feshetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fesih Nedir? Feshetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 15:29

Feshetmek kelimesi iş hayatında ve günlük hayatta sıkça kullandığımız bir birleşik kelimedir. Sıklıkla yazımı karıştırılan bu sözcüğün doğru yazımı 'fesih etmek' değil, 'feshetmek' olmalıdır. Feshetmek kelimesi, Arapça 'fesih' kelimesinden gelir. Fesih sözcüğünün kökü ise 'fesh' kelimesidir. Peki iş hayatında ve siyasette sıklıkla kullanılan 'feshetmek' ne anlama gelir?

Feshetmek nedir, ne demek?

İşte TDK fesih kelimesinin anlamı...

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Fesih Nedir?

Fesih Nedir?

Fesih kelimesi iş hayatında, siyasette ve gündelik yaşantımızda karşımıza çıkan bir terimdir. Fesih, sözleşmelerin ileriye etkili olara sonlandırılması anlamına gelir. Fesih, söz konusu duruma göre tek taraflı veya her iki taraflı da olabilir. 

Fesih terim sözlükte “aklen veya bedenen zayıf olmak, bilmemek' ve 'bozmak, iki şeyi birbirinden ayırıp dağıtmak” gibi anlamlara gelir. Fesih, İslam hukukunda da geçen bir terimdir ve hukuki bağın ortadan kaldırılmasını ifade eder.

Fesih Etmek mi, Feshetmek mi?

Fesih Etmek mi, Feshetmek mi?

Fesih ismi ve etmek fiillerinin birleşiminden türetilen 'feshetmek' kelimesinin doğru yazımı 'feshetmek' şeklindedir. Fesih etmek şeklinde yapılan yazımlar yanlıştır. 

TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı 'feshetmek' olmalıdır.

Feshetmek Ne Demektir, Anlamı Ne?

Feshetmek Ne Demektir, Anlamı Ne?

Feshetmek kelimesinin anlamı TDK'ye göre 'verilmiş bir yargıyı kaldırmak'tır.  TDK Sözlüğü'ne göre 'feshetmek' kelimesi hem 'Verilmiş bir yargıyı kaldırmak, bozmak' hem de 'Kapatmak, dağıtmak; lağvetmek' anlamlarına gelir. 

Arapça fesḫ ve Türkçe etmek kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Fesih Kelimesinin Kökü ve Anlamı

Fesih Kelimesinin Kökü ve Anlamı

Fesih kelimesinin kökeni Arapça fsχ köküdür. fsχ ' kol veya bacağını çıkarma, sakatlama' ve 'hukuken bozma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma” anlamlarına gelir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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