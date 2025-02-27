Fesih Nedir? Feshetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Fesih Nedir? Feshetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Feshetmek kelimesi iş hayatında ve günlük hayatta sıkça kullandığımız bir birleşik kelimedir. Sıklıkla yazımı karıştırılan bu sözcüğün doğru yazımı 'fesih etmek' değil, 'feshetmek' olmalıdır. Feshetmek kelimesi, Arapça 'fesih' kelimesinden gelir. Fesih sözcüğünün kökü ise 'fesh' kelimesidir. Peki iş hayatında ve siyasette sıklıkla kullanılan 'feshetmek' ne anlama gelir?
Feshetmek nedir, ne demek?
İşte TDK fesih kelimesinin anlamı...
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Fesih Nedir?
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Fesih Etmek mi, Feshetmek mi?
Feshetmek Ne Demektir, Anlamı Ne?
Fesih Kelimesinin Kökü ve Anlamı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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