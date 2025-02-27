Fesih Nedir? Feshetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fesih kelimesi iş hayatında, siyasette ve gündelik yaşantımızda karşımıza çıkan bir terimdir. Fesih, sözleşmelerin ileriye etkili olara sonlandırılması anlamına gelir. Fesih, söz konusu duruma göre tek taraflı veya her iki taraflı da olabilir.

Fesih terim sözlükte “aklen veya bedenen zayıf olmak, bilmemek' ve 'bozmak, iki şeyi birbirinden ayırıp dağıtmak” gibi anlamlara gelir. Fesih, İslam hukukunda da geçen bir terimdir ve hukuki bağın ortadan kaldırılmasını ifade eder.