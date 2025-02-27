Lağvetmek Ne Demek? Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır?

Zaman zaman yazışma metinleri, iş dünyası ve siyasi konuşmalarda karşımıza çıkan lağvetmek kelimesinin kökeni de anlamı da merak ediliyor. Lağvetmek kelimesinin birleşik mi, yoksa ayrı mı yazıldığı da tartışılıyor. Gelin, Türk Dil Kurumu Sözlükleri'nde (TDK) yer alan kelimenin anlamı ve kökenini bir kez de birlikte inceleyelim. Peki, lağvetmek ne demek? Lağvetmek kelimesi bitişik mi yazılıyor, yoksa ayrı mı yazılır?

İşte, detaylar...