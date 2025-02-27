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Lağvetmek Ne Demek? Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır?

Lağvetmek Ne Demek? Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 17:46

Zaman zaman yazışma metinleri, iş dünyası ve siyasi konuşmalarda karşımıza çıkan lağvetmek kelimesinin kökeni de anlamı da merak ediliyor. Lağvetmek kelimesinin birleşik mi, yoksa ayrı mı yazıldığı da tartışılıyor. Gelin, Türk Dil Kurumu Sözlükleri'nde (TDK) yer alan kelimenin anlamı ve kökenini bir kez de birlikte inceleyelim. Peki, lağvetmek ne demek? Lağvetmek kelimesi bitişik mi yazılıyor, yoksa ayrı mı yazılır? 

İşte, detaylar...

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Lağvetmek Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Lağvetmek Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Lağvetmek kelimesi, 'hükümsüz kılmak, feshetmek ya da dağıtmak' anlamına gelmektedir. Bir kuruluş, dernek ya da oluşumun işleyişine son vermek anlamında kullanılır. Ayrıca bir anlaşmanın feshetmesi manasına da gelir.

Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır? Lağvetmek Birleşik mi Yazılır, Yoksa Ayrı mı?

Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır? Lağvetmek Birleşik mi Yazılır, Yoksa Ayrı mı?

Lağvetmek kelimesinin doğru yazılışı da anlamı kadar tartışılan konulardan. Arapça ve Türkçe kökenli iki kelimenin birleşiminden oluşan kelime TDK'de birleşik olarak yazılmıştır. 

Yani 'lağv etmek' yazılışı doğru değildir. Kelime, lağvetmek şeklinde yazılır.

Lağvedilmek Kelimesinin TDK'deki Sözlük Anlamı Nedir?

Lağvedilmek Kelimesinin TDK'deki Sözlük Anlamı Nedir?

Lağvedilmek kelimesi ise TDK'de 'feshedilmek, hükümsüz kılınmak' şeklinde tanımlanmıştır. Yani lağvedilmek kelimesi, 'feshedilme işinin yapılmasını' durumunda kullanılır.

Lağvetmek Kelimesinin Kökeni Nedir?

Lağvetmek Kelimesinin Kökeni Nedir?

Lağvetmek kelimesini köken açısından da incelemek gerekirse Arapça -lağv kelimesi ile Türkçe -etmek kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, Arapçada lağv kelimesi, 'Düşünülmeden söylendiği için kendisine bir hüküm atfedilmeyen, varlığı ve yokluğu önemsiz yemin, söz.' anlamına gelmektedir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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