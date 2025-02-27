Lağvetmek Ne Demek? Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır?
Lağvetmek Ne Demek? Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır?
Zaman zaman yazışma metinleri, iş dünyası ve siyasi konuşmalarda karşımıza çıkan lağvetmek kelimesinin kökeni de anlamı da merak ediliyor. Lağvetmek kelimesinin birleşik mi, yoksa ayrı mı yazıldığı da tartışılıyor. Gelin, Türk Dil Kurumu Sözlükleri'nde (TDK) yer alan kelimenin anlamı ve kökenini bir kez de birlikte inceleyelim. Peki, lağvetmek ne demek? Lağvetmek kelimesi bitişik mi yazılıyor, yoksa ayrı mı yazılır?
İşte, detaylar...
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Lağvetmek Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?
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Lağvetmek Kelimesi Nasıl Yazılır? Lağvetmek Birleşik mi Yazılır, Yoksa Ayrı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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