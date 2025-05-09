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Sedat Peker’den Dikkat Çeken Paylaşımlar: “Devlet Bahçeli İle Görüştü” Sözlerini Art Arda Paylaştı

Sedat Peker’den Dikkat Çeken Paylaşımlar: “Devlet Bahçeli İle Görüştü” Sözlerini Art Arda Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 18:11

Kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamını sürdüren suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili MHP’de bir hareketlilik mevcut. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 8 Mayıs Perşembe günü X hesabından “Her şeyin bir vakti var” sözleriyle Peker’in bir videosunu paylaşırken akıllarda “Sedat Peker dönecek mi?” sorusu oluştu. Bu soruları artıran bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV’de “Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu  ciddi şekilde açıldı. Bahçeli ile telefonda görüştü” dedi. Sedat Peker bu sözlerin ardından X hesabından dikkat çeken paylaşımları art arda yaptı.

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Firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve MHP arasında neler oluyor?

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve MHP arasında neler oluyor?

Bir süredir Sedat Peker ve MHP arasında yaşanan yumuşama dikkat çekiyor. 4 Nisan’da 66 gün sonra kameralar karşısına çıkan Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşan Sedat Peker’e bir kez daha MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den zeytin dalı uzatılmıştı. Sedat Peker’in bir videosunu X hesabından paylaşan Yönter, o paylaşıma “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, baki heves…” notunu düşmüştü.

Sedat Peker dönecek mi? "Devlet Bahçeli ile görüştü" iddialarını art arda paylaştı.

Sedat Peker dönecek mi? "Devlet Bahçeli ile görüştü" iddialarını art arda paylaştı.

Gazeteci Timur Soykan ise Onlar TV’de bomba iddialarda bulundu. Soykan’ın iddiaları şöyle:

Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldı. Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Temas sadece Genel Başkan Yardımcısı ile sınırlı değil, en tepeyle yani Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi. Haber kaynaklarım: ‘MHP, Sedat Peker'e ‘dön’ çağrısı yapacak dedi. Sedat Peker diyor ki ‘Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim’”

Sedat Peker ise X hesabında Soykan'ın bu sözlerini paylaştı. Farklı hesapların aynı paylaşımını retweet eden Peker'in bu hamlesi dikkat çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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