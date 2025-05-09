Sedat Peker’den Dikkat Çeken Paylaşımlar: “Devlet Bahçeli İle Görüştü” Sözlerini Art Arda Paylaştı
Kırmızı bültenle aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamını sürdüren suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili MHP’de bir hareketlilik mevcut. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 8 Mayıs Perşembe günü X hesabından “Her şeyin bir vakti var” sözleriyle Peker’in bir videosunu paylaşırken akıllarda “Sedat Peker dönecek mi?” sorusu oluştu. Bu soruları artıran bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Timur Soykan, Onlar TV’de “Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu ciddi şekilde açıldı. Bahçeli ile telefonda görüştü” dedi. Sedat Peker bu sözlerin ardından X hesabından dikkat çeken paylaşımları art arda yaptı.
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Firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve MHP arasında neler oluyor?
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Sedat Peker dönecek mi? "Devlet Bahçeli ile görüştü" iddialarını art arda paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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