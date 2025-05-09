Sedat Peker’den Dikkat Çeken Paylaşımlar: “Devlet Bahçeli İle Görüştü” Sözlerini Art Arda Paylaştı

Gazeteci Timur Soykan ise Onlar TV’de bomba iddialarda bulundu. Soykan’ın iddiaları şöyle:

“Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldı. Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Temas sadece Genel Başkan Yardımcısı ile sınırlı değil, en tepeyle yani Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi. Haber kaynaklarım: ‘MHP, Sedat Peker'e ‘dön’ çağrısı yapacak dedi. Sedat Peker diyor ki ‘Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim’”

Sedat Peker ise X hesabında Soykan'ın bu sözlerini paylaştı. Farklı hesapların aynı paylaşımını retweet eden Peker'in bu hamlesi dikkat çekti.