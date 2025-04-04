66 Gün Sonra İlk Görüntü: Sedat Peker'den Devlet Bahçeli Paylaşımları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. 66 gündür bir görüntü vermeyen, açıklamalarını yazılı olarak paylaşan Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. MHP kaynakları ise iddiaları sert dille yalanlayıp Bahçeli’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve dinlendiği ifade etmişti.

MHP Lideri bugün itibarıyla mesaisine döndü. İlk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Bahçeli, ardından MHP Genel Merkezi’ne geçiş yaparak çalışmalarına başladı. Bahçeli’yi büyük kalabalık karşılarken 66 gün sonra gelen görüntü ise büyük merak uyandırdı.