66 Gün Sonra İlk Görüntü: Sedat Peker'den Devlet Bahçeli Paylaşımları
66 Gün Sonra İlk Görüntü: Sedat Peker'den Devlet Bahçeli Paylaşımları
Şubat ayında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra çalışmalarına yeniden başladı. Günler sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli'den de merak edilen görüntü geldi. Sedat Peker ise Bahçeli'ye destek paylaşımları yaptı.
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Devlet Bahçeli'den 66 gün sonra ilk görüntü geldi.
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Sedat Peker’den Devlet Bahçeli paylaşımları.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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