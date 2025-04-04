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66 Gün Sonra İlk Görüntü: Sedat Peker'den Devlet Bahçeli Paylaşımları

66 Gün Sonra İlk Görüntü: Sedat Peker'den Devlet Bahçeli Paylaşımları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 16:44

Şubat ayında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra çalışmalarına yeniden başladı. Günler sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli'den de merak edilen görüntü geldi. Sedat Peker ise Bahçeli'ye destek paylaşımları yaptı.

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Devlet Bahçeli'den 66 gün sonra ilk görüntü geldi.

Devlet Bahçeli'den 66 gün sonra ilk görüntü geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. 66 gündür bir görüntü vermeyen, açıklamalarını yazılı olarak paylaşan Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. MHP kaynakları ise iddiaları sert dille yalanlayıp Bahçeli’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve dinlendiği ifade etmişti. 

MHP Lideri bugün itibarıyla mesaisine döndü. İlk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Bahçeli, ardından MHP Genel Merkezi’ne geçiş yaparak çalışmalarına başladı. Bahçeli’yi büyük kalabalık karşılarken 66 gün sonra gelen görüntü ise büyük merak uyandırdı.

Sedat Peker’den Devlet Bahçeli paylaşımları.

Sedat Peker’den Devlet Bahçeli paylaşımları.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Sedat Peker hakkında suç örgütü yönettiği gerekçesiyle hakkında 1 Şubat 2022 tarihinde kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Peker, Bahçeli'nin 66 gün sonra kameralar karşısına çıkmasının ardından Instagram ve X hesaplarından paylaşımlar yaptı. Peker, X sayfalarının Bahçeli, görüntülerini paylaştı. Peker'in 'Sedat Peker, MHP resmi hesabını paylaşarak Devlet Bahçeli’ye destek verdi' yazılı mesajı paylaşması da dikkat çekti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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