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Uzun Aradan Sonra Görüntülenen Bahçeli, Ülkü Ocakları Tarafından Yoğun İlgiyle Karşılandı

Uzun Aradan Sonra Görüntülenen Bahçeli, Ülkü Ocakları Tarafından Yoğun İlgiyle Karşılandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 16:13

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Kalp kapakçığı ameliyatının ardından bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kameralar önüne çıktı. Sabah saatlerinde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anmasına katılmadığı düşünülse de Bahçeli, öğleden sonra Türkeş’in mezarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Açılışta, Ülkü Ocakları tarafından karanfillerle karşılandı ve yoğun kalabalığın arasında binaya giriş yaptı.

Açılışta, Ülkü Ocakları tarafından karanfillerle karşılandı ve yoğun kalabalığın arasında binaya giriş yaptı.

Yoğun ilgi gören Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nin balkonuna çıkarak kalabalığı bozkurt işaretiyle selamladı.

Yoğun ilgi gören Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nin balkonuna çıkarak kalabalığı bozkurt işaretiyle selamladı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıkan Bahçeli’nin görüntüsü ise dikkat çekiciydi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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