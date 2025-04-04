Boykot Listesindeki DBL Entertainment Sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Boykot Listesindeki DBL Entertainment Sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2025/...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı olan firmalardan DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımı büyük tepki çekmişti.
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Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.
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Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan milyonlarca dolar zararı olduğunu söylemişti.
Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; CHP’nin boykot listesinde yer alan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, tüm süreci savcılığa taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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