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Boykot Listesindeki DBL Entertainment Sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Boykot Listesindeki DBL Entertainment Sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 13:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı olan firmalardan DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2025/...
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Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.

Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.

Muse, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimleri ve hatta Justin Timberlake'i de Türkiye getireceği öğrenilen DBL Entertainment’ın Muse ve Ane Brun konserleri iptal edilmişti. Muse grubu tarafından yapılan açıklamada, konserin 2026 yılına ertelendiği açıklanmıştı.

Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan milyonlarca dolar zararı olduğunu söylemişti.

Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan milyonlarca dolar zararı olduğunu söylemişti.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdülkadir Özkan’ın yaptığı paylaşım nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi. Kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Özkan, daha önce Akit Gazetesi tarafından da linç edildiğini hatırlatmış.

İsmail Küçükkaya’nın iddiasına göre ise Abdülkadir Özkan’ın konser iptalleri sonrasında milyon dolarlar miktarında zararı olmuş.

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; CHP’nin boykot listesinde yer alan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, tüm süreci savcılığa taşıdı.

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; CHP’nin boykot listesinde yer alan DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, tüm süreci savcılığa taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Özkan karalama kampanyası yürüttüklerini iddia ettiği başta Özgür Özel olmak üzere konserlerin iptal edilmesi için paylaşımda bulunan Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz ve Fatih Altaylı olmak üzere 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel tarafından bilinçli şekilde hedef hakine getirilen şirketlerden biri olduğunu, asılsız ithamlar ve karalamalara maruz kaldığını dile getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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