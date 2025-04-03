Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdülkadir Özkan’ın yaptığı paylaşım nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi. Kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Özkan, daha önce Akit Gazetesi tarafından da linç edildiğini hatırlatmış.

İsmail Küçükkaya’nın iddiasına göre ise Abdülkadir Özkan’ın konser iptalleri sonrasında milyon dolarlar miktarında zararı olmuş.