Muse Konseri İptal Olmuştu: Milyon Dolarlar Kaybeden Abdülkadir Özkan Çok Pişmanmış!
Muse Konseri İptal Olmuştu: Milyon Dolarlar Kaybeden Abdülkadir Özkan Çok Pişmanmış!
Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımı tepki çekmişti.
Şirketin Muse konserinden çekildiği açıklansa da konserin bu yıl yapılmayacağı açıklanmıştı.
Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdulkadir Özkan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Küçükkaya’nın anlattığına göre Abdülkadir Özkan yaptığı paylaşımdan dolayı çok pişman olmuş.
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Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.
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Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın milyonlarca dolar zararı olmuş.
İsmail Küçükkaya’nın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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