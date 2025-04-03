onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muse Konseri İptal Olmuştu: Milyon Dolarlar Kaybeden Abdülkadir Özkan Çok Pişmanmış!

Muse Konseri İptal Olmuştu: Milyon Dolarlar Kaybeden Abdülkadir Özkan Çok Pişmanmış!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:50

Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımı tepki çekmişti. 

Şirketin Muse konserinden çekildiği açıklansa da konserin bu yıl yapılmayacağı açıklanmıştı. 

Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdulkadir Özkan ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Küçükkaya’nın anlattığına göre Abdülkadir Özkan yaptığı paylaşımdan dolayı çok pişman olmuş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.

Konser organizasyonları yapan DBL Entertainment isimli şirketin sahibinin paylaşımları nedeniyle konserler boykot edilmişti.

Muse, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimleri ve hatta Justin Timberlake'i de Türkiye getireceği öğrenilen DBL Entertainment’ın Muse ve Ane Brun konserleri iptal edilmişti.

Muse grubu tarafından yapılan açıklamada, konserin 2026 yılına ertelendiği açıklanmıştı.

Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın milyonlarca dolar zararı olmuş.

Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın milyonlarca dolar zararı olmuş.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya, Abdülkadir Özkan’ın yaptığı paylaşım nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi. Kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Özkan, daha önce Akit Gazetesi tarafından da linç edildiğini hatırlatmış.

İsmail Küçükkaya’nın iddiasına göre ise Abdülkadir Özkan’ın konser iptalleri sonrasında milyon dolarlar miktarında zararı olmuş.

İsmail Küçükkaya’nın açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
8
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın