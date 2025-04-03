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Özgür Özel’den Twitter'a Çağrı: "Bu Millet Size Ne Yapar Düşünün!"

Özgür Özel’den Twitter'a Çağrı: "Bu Millet Size Ne Yapar Düşünün!"

Twitter
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:06

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Twitter’da destek paylaşımı yapan bazı hesaplar kapatılmıştı.

CHP’nin başlattığı ve sosyal medyada 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönen boykota destek veren ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu Twitter hesapları da bugün kapatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Twitter’a seslenerek “19 Mart darbe girişimine destek vermeyin” çağrısında bulundu.

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Twitter’da boykot çağrısı yapan bazı hesaplar kapatılmıştı.

Twitter’da boykot çağrısı yapan bazı hesaplar kapatılmıştı.

Ünlü oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un Twitter hesapları da boykot paylaşımları nedeniyle kapatıldı. 

BTK’nın Twitter’a gönderdiği talep sonrasında kapatılan hesaplara bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

“Bu millet size ne yapar düşünün!”

“Bu millet size ne yapar düşünün!”

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını darbe girişimi olarak nitelendiren Özgür Özel, “Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar. BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar. Twitter’a açık çağrımdır. Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı “nasıl olsa anlaşılmaz” diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!” açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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