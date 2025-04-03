Özgür Özel’den Twitter'a Çağrı: "Bu Millet Size Ne Yapar Düşünün!"
Özgür Özel’den Twitter'a Çağrı: "Bu Millet Size Ne Yapar Düşünün!"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Twitter’da destek paylaşımı yapan bazı hesaplar kapatılmıştı.
CHP’nin başlattığı ve sosyal medyada 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönen boykota destek veren ve aralarında ünlü isimlerin de olduğu Twitter hesapları da bugün kapatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Twitter’a seslenerek “19 Mart darbe girişimine destek vermeyin” çağrısında bulundu.
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Twitter’da boykot çağrısı yapan bazı hesaplar kapatılmıştı.
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“Bu millet size ne yapar düşünün!”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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