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AKP Milletvekili Hulusi Akar Tutuklanan Gençlere Üzüldü ama Polisi Haklı Buldu!

AKP Milletvekili Hulusi Akar Tutuklanan Gençlere Üzüldü ama Polisi Haklı Buldu!

Hulusi Akar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.04.2025 - 10:12

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto eden çoğu üniversite öğrencisi 301 genç tutuklanmıştı.

AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, boykota karşı tepki olarak esnaf ziyareti yaptı ve yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Akar gençlerin tutuklanmasının üzüntü verici olduğunu söylerken, polisin uygulamasının doğru olduğunu iddia etti.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda 301 kişi tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda 301 kişi tutuklanmıştı.

AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “301 genç bayramda anne-babasından ayrı yaşadılar. Üzüntü verici ama bunlara sebep olanlara bakmak lazım. Polise, devlete karşı çıkarsanız, onlara molotof atarsanız, yakar yıkarsanız polis tabii ki görevini yapacak” ifadelerini kullandı.

“Bu gençleri öne sürenler kim?”

“Bu gençleri öne sürenler kim?”

AKP Milletvekili, “Burada mesele polis ne yaptı değil, bu çocuklara, gençlere bu aklı kim verdi, bunları kim sokağa sürükledi? Orada kimlerin çocukları var bakın. Konuşanların, akıl verenlerin çocukları yok. Garibanları oraya sürdüler ve onlar geriden keyiflerine baktılar. Ne için? Kendi şahsi ihtirasları, makamları, mevkileri, gelecekleri, yanlışlarını örtmek için' dedi.

Hulusi Akar'ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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