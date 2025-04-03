AKP Milletvekili Hulusi Akar Tutuklanan Gençlere Üzüldü ama Polisi Haklı Buldu!
AKP Milletvekili Hulusi Akar Tutuklanan Gençlere Üzüldü ama Polisi Haklı Buldu!
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto eden çoğu üniversite öğrencisi 301 genç tutuklanmıştı.
AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, boykota karşı tepki olarak esnaf ziyareti yaptı ve yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu. Akar gençlerin tutuklanmasının üzüntü verici olduğunu söylerken, polisin uygulamasının doğru olduğunu iddia etti.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda 301 kişi tutuklanmıştı.
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“Bu gençleri öne sürenler kim?”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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